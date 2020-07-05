Ведущий Антон Равицкий покидает команду ICTV
Ведущий программы «Утро в большом городе» Антон Равицкий покидает команду ICTV.
«5 лет, 5 месяцев, 5 дней. Мы стали рекордсменами Украины по протяженности совместных эфиров, которые провели несменной командой ведущих проекта. Я благодарен ICTV за чрезвычайный опыт и удовольствие от этих лет вместе. Люди, которые стали мне семьей, навсегда останутся в сердце», – прокомментировал Равицкий.
Соведущая Антона Юлия Зорий сначала расценила новость, как шутку в стиле Антона, однако это оказалось правдой.
«Конечно, мы будем за ним скучать и нам будет не хватать его в эфире. А мне придется начинать утро без обнимашек и комплиментов, которыми Антон щедро задаривал меня с самого утра. Не знаю более жизнерадостного и оптимистичного человека, чем он. Но в любом случае, он был, есть и остается частью «Утра в большом городе», – отметила Зорий.
Юлия также подчеркнула, что самое главное то, что их дружба продолжается и она не зависит от эфиров, каналов и других условностей.
Сейчас «Утро в большом городе» ведут Юлия Зорий и Павел Казарин. Проект находится в поисках ведущего, поэтому совсем скоро к ним присоединится новое лицо канала.