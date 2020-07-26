Останній москаль: сериал покажут на канале ТЕТ — известна дата

В центре комедийного сериала Останній москаль оказывается московский мажор Валера, который приехал в карпатское село на гуцульское перевоспитание.

А всем известен факт: гостеприимство жителей Гуцульщины напрямую зависит от москалинности гостей. Информация проверена Валерой, который волей судьбы и непреодолимых обстоятельств оказался в Больших Вуйках.

Что происходит с парнем на чужбине — это уже история. И очень смешная, местами правдоподобная и случаями сказочная.

Процесс перевоплощение из мажора будет сопровождаться большими проблемами, которые каждый раз местные жители рады подкинуть новому соседу. А также большой любовью, которая способна на многое.