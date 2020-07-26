Останній москаль: сериал покажут на канале ТЕТ — известна дата
В центре комедийного сериала Останній москаль оказывается московский мажор Валера, который приехал в карпатское село на гуцульское перевоспитание.
Что происходит с парнем на чужбине — это уже история. И очень смешная, местами правдоподобная и случаями сказочная.
Процесс перевоплощение из мажора будет сопровождаться большими проблемами, которые каждый раз местные жители рады подкинуть новому соседу. А также большой любовью, которая способна на многое.Останній москаль» уже 3 августа в 21:00 на ТЕТ.