Останній москаль: сериал покажут на канале ТЕТ — известна дата

26 июля 2020 16:16 Александр Кива
Останній москаль: сериал покажут на канале ТЕТ — известна дата
Сериал Останній москаль покажут на телеканале ТЕТ

В центре комедийного сериала Останній москаль оказывается московский мажор Валера, который приехал в карпатское село на гуцульское перевоспитание.

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А всем известен факт: гостеприимство жителей Гуцульщины напрямую зависит от москалинности гостей. Информация проверена Валерой, который волей судьбы и непреодолимых обстоятельств оказался в Больших Вуйках. 

Что происходит с парнем на чужбине — это уже история. И очень смешная, местами правдоподобная и случаями сказочная. 

Процесс перевоплощение из мажора будет сопровождаться большими проблемами, которые каждый раз местные жители рады подкинуть новому соседу. А также большой любовью, которая способна на многое. 

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Включайте невероятную украинскую комедию «Останній москаль» уже 3 августа в 21:00 на ТЕТ.

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