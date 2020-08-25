Маша Ефросинина нежно поздравила сына с днем рождения: Мальчик, который изменил мою жизнь

Маша Ефросинина с сыном и мужем

Сегодня в семье Маши Ефросининой праздник!

25 августа Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев отмечают день рождения своего сына Александра. Мальчику исполнилось 6 лет. Для всей семьи ведущей это настоящий праздник.

Звездная мама юного красавца не смогла сдержать эмоций. Ефросинина решила поздравить сына не только лично, но и публично с помощью своих страниц в соцсетях.

В честь 6-летия Александра Маша опубликовала в Инстаграм милую совместную фотографию с сыном и адресовала ему несколько трогательных строчек.

Мальчик, изменивший̆ мою жизнь. Вчера он чуть попереживал, что в пятилетнем возрасте ему и так было хорошо. Потом сказал: «Ну, шесть так шесть!» - пишет Ефросинина. - Сегодня чуть поплакал, что не за горами и семь, конечно... Сильно важна ему стабильность. В этом я могу гарантировать ему только свою безграничную любовь. С днем рождения мой #полицейскийСаса.

К словам Маши присоединились ее поклонники, а также родственники. Среди комментаторов оказалась и младшая сестра ведущей Елизавета.

Мой любимчик,

- написала сестра Маши.

Напомним,