Маша Ефросинина с сыном побывали на дне рождении дочери Сергея Притулы: звездные друзья
Телеведущие Маша Ефросинина и Сергей Притула дружат уже много лет. Знаменитости ездят отдыхать в Карпаты, а также проводят вместе семейные праздники.
Компанию ведущей составил ее сын Александр. Кадрами с торжества, которое состоялось в одном из столичных ресторанов, артистка поделилась в Instagram.
Для выхода в свет Ефросинина выбрала зеленое платье миди от украинского бренда, а дополнила его босоножками, сумочкой и объемными солнцезащитными очками.
Сергей с супругой и дочерью предпочли облачиться в пастельный family look. Перед объективами фотокамер они нежно обнимали и целовали доченьку.
Напомним,
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