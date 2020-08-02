Маша Ефросинина с сыном побывали на дне рождении дочери Сергея Притулы: звездные друзья

2 августа 2020 14:15 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина с сыном побывали на дне рождении дочери Сергея Притулы: звездные друзья
Сергей Притула и Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Телеведущие Маша Ефросинина и Сергей Притула дружат уже много лет. Знаменитости ездят отдыхать в Карпаты, а также проводят вместе семейные праздники.

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Так, в этот раз Мария посетила вечеринку, которую Сергей организовал в честь дня рождения дочери Соломии. Малышке на днях исполнилось 3 года.

Компанию ведущей составил ее сын Александр. Кадрами с торжества, которое состоялось в одном из столичных ресторанов, артистка поделилась в Instagram.

Для выхода в свет Ефросинина выбрала зеленое платье миди от украинского бренда, а дополнила его босоножками, сумочкой и объемными солнцезащитными очками.

Маша Ефросинина с сыном Александром / социальная сеть Instagram

Сергей с супругой и дочерью предпочли облачиться в пастельный family look. Перед объективами фотокамер они нежно обнимали и целовали доченьку.

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День рождения девочки было 27 июля, когда семья отдыхала на море в Геничевске, поэтому торжественные посиделки с друзьями и родственниками довелось перенести на несколько дней.

Напомним,

Сергей Притула с женой и дочерью / социальная сеть Instagram

Маша Ефросинина с сыном Александром / социальная сеть Instagram

Сын Маши Ефросининой Александр / социальная сеть Instagram
 

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