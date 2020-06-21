Маша Ефросинина о неловкой ситуации в кафе: Говорите тише, я рядом
Небольшой конфуз случился с телеведущей Машей Ефросининой в одном из киевских кафе.
Несмотря на то, что прошло уже несколько недель с момента смены имиджа, фолловеры ведущей все еще обсуждают ее внешний вид. И делают это, как оказалось, прямо в присутствие звезды, сами того не подозревая.
В одном из столичных заведений Маша стала свидетельницей того, как на повышенных тонах обсуждали ее прическу. Девушки не знали о том, что Мария рядом с ними, ведь не узнали ее из-за той же челки, поэтому не сдерживали своих эмоций. Об этой ситуации телеведущая решила рассказать в своем микроблоге.
Тот неловкий момент, когда за соседним столиком обсуждают, как тебе не идет челка, но из-за нее же не узнают и говорят супер громко,‒ написала знаменитость в Instagram.
Однажды беременной я была на маникюре в салоне! И вдруг одна женщина на весь зал крикнула: «Эй, а кто знает, разродилась ли там Ефросинина?». Я встала, подошла к ней и сказала: «Ещё нет, простите! Дайте ваш номер, я сразу лично сообщу». Ей стало в момент плохо, она начала задыхаться! С тех пор я не включаюсь в чужие беседы,‒ вспомнила звезда.
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