Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

22 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 5 выпуск шоу Звана вечеря.

екс-помощница народного депутата, участница самого романтичного реалили Холостяк Ольга Виноградова;

звездный фитнес-тренер, эксперт программы Зважені та щасливі и Все буде добре Игорь Обуховский;

эпатажный фотограф, который видит мир без одежды, Паша Пчелкин;

тамада из народа, компанейская девушка без комплексов Ольга Филева.

Смотрите в 5 выпуске шоу Звана вечеря : в главном семейном шоу страны Звана вечеря 2020 выпуск 5 от 22.08.2020 примут участие очень амбициозные, неординарные и интересные участники. В пятой битве за звание лучшего хозяина за столом встретятся:

Интересно узнать, какими блюдами удивит неординарная четверка? Смотрите онлайн гостеприимное шоу СТБ Звана вечеря 2020.

Фаршированный слуга народа от Оли Виноградовой

Наверняка много украинцев хотели бы нафаршировать и поджарить на сковородке современных политиков, а бывшей помощнице народного депутата это удалось! В 5 выпуске Званої вечері Оля угостила соперников сладкими субвенциями и депутатскими мандатами. Интересно увидеть, из каких ингредиентов красавица приготовила неординарные блюда? Какие оценки поставили гости за политический ужин?

Соблазнительные коктейли на закуску и откровенные танцы на десерт

Паша Пчелкин – очень неординарная и интересная личность. Он не стесняется быть самим собой и кайфовать каждую минуту жизни. Своим гостям эпатажный фотограф устроил пижамную вечеринку, которая плавно переросла в дискотеку в стиле «ню». Какие еще сюрпризы быть на званом ужине у Паши? Готовые увидеть, какие вкусности приготовят Ольга Филева и Игорь Обуховский? Кто получит звание лучшего хозяина и денежное вознаграждение? Не пропустите интересную, откровенную и необычную битву

5 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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