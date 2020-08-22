Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

22 августа 2020 19:00 Юлия Крутиева
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

22 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 5 выпуск шоу Звана вечеря.

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Смотрите в 5 выпуске шоу Звана вечеря: в главном семейном шоу страны Звана вечеря 2020 выпуск 5 от 22.08.2020 примут участие очень амбициозные, неординарные и интересные участники. В пятой битве за звание лучшего хозяина за столом встретятся:

  • екс-помощница народного депутата, участница самого романтичного реалили Холостяк Ольга Виноградова;
  • звездный фитнес-тренер, эксперт программы Зважені та щасливі и Все буде добре Игорь Обуховский;
  • эпатажный фотограф, который видит мир без одежды, Паша Пчелкин;
  • тамада из народа, компанейская девушка без комплексов Ольга Филева.

Интересно узнать, какими блюдами удивит неординарная четверка? Смотрите онлайн гостеприимное шоу СТБ Звана вечеря 2020.

Фаршированный слуга народа от Оли Виноградовой

Наверняка много украинцев хотели бы нафаршировать и поджарить на сковородке современных политиков, а бывшей помощнице народного депутата это удалось! В 5 выпуске Званої вечері Оля угостила соперников сладкими субвенциями и депутатскими мандатами. Интересно увидеть, из каких ингредиентов красавица приготовила неординарные блюда? Какие оценки поставили гости за политический ужин?

Соблазнительные коктейли на закуску и откровенные танцы на десерт

Паша Пчелкин – очень неординарная и интересная личность. Он не стесняется быть самим собой и кайфовать каждую минуту жизни. Своим гостям эпатажный фотограф устроил пижамную вечеринку, которая плавно переросла в дискотеку в стиле «ню». Какие еще сюрпризы быть на званом ужине у Паши? Готовые увидеть, какие вкусности приготовят Ольга Филева и Игорь Обуховский? Кто получит звание лучшего хозяина и денежное вознаграждение? Не пропустите интересную, откровенную и необычную битву

5 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Звана вечеря» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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