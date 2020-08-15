Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

15 августа 2020 19:00 Юлия Крутиева
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

15 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 4 выпуск шоу Звана вечеря.

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Смотрите в 4 выпуске шоу Звана вечеря: участники продолжат удивлять изысканными блюдами, душевными вечерам и необычными развлечениями. Собирайтесь всей семьей у экрана и удобно усаживайтесь – впереди вас ждет полтора часа смеха, откровенных разговоров и кулинарных шедевров. Кто они – герои 4 выпуска шоу Званый ужин? И чем будут удивят зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Уникальная четверка

На этот раз свои кулинарные навыки и гостеприимство продемонстрируют особые участники, которые в обычной жизни точно никогда бы не встретились за одним столом. За звание лучшего хозяина будут соревноваться итальянский бренд-шеф Марко Черветти, бодибилдер-сыроед Анна Войтенко, гламурный астропсихолог Мария Волина и волшебный стоматолог Александр Шимченко. Какие кулинарные предпочтения у каждого героя? И какие традиции гостеприимства им по душе? Ответы смотрите онлайн в семейной программе СТБ Звана вечеря 2020.

Есть страшно, но отказаться нельзя!

Люди с разных полюсов встретятся за одним столом, чтобы всколыхнуть званый ужин. Мировой шеф Марко Черветти накормит своих гостей шедеврами из объедков. Как участники отреагируют на такое гостеприимство? И какие оценки поставят королю кулинарии? Смотрите в шоу Звана вечеря 4 выпуск онлайн.

На каждом вечере герои будут раскрывать свои секреты и открывать новые грани характера и мировоззрения. На первый взгляд застенчивый и сдержанный Александр будет решительно бороться за победу, ведь всегда привык быть лучшим. Также альфа-стоматолог расскажет, как та или иная пища влияет на состояние зубов. Хотите услышать, какие последствия несет за собой обычный прием пищи?

4 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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