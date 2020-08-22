Звана вечеря: экс-участница "Холостяк-10" и ню-фотограф в провокационном выпуске шоу

В эту субботу, 22 августа, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск кулинарного шоу "Звана вечеря".

Выпуск обещает быть очень провокационным! Ведь в этот раз за победу сразятся четверо амбициозных незнакомцев: экс-участница «Холостяк-10» Оля Виноградова, эпатажный фотограф, многие работы которого в стиле «ню», – Паша Пчелкин, звездный фитнес-тренер Игорь Обуховский и девушка без комплексов – Оля Филева.

Предлагаем узнать героев нового выпуска поближе:

1. Оля Виноградова – популярный блогер и экс-участница проекта «Холостяк-10». Девушка отличается тонким чувством юмора, умом и сообразительностью. Целых пять лет она работала помощником народных депутатов. Оля любит готовить и считает, что делает это вкусно. Настолько ли вкусно, чтобы выиграть в шоу «Звана вечеря»? Скоро узнаем!

2. Паша Пчелкин – делает фотоснимки в стиле «ню». Сам же по образованию адвокат-криминалист. Целый месяц проработал по специальности, потом понял, что сидеть в офисе и ходить в костюме ему не нравится. С тех пор живет в свое удовольствие. Работает фотографом, видеографом, монтирует и ретуширует фото и видео. Фотографирует людей, часто оголенных или полураздетых. К еде Паша относится с уважением и любовью. Готовит хорошо, и часто принимает у себя гостей. Не любит «попсовые блюда».

3. Игорь Обуховский – звездный фитнес-тренер. Игорь учит своих подопечных, как шаг за шагом построить тело своей мечты. Естественно, предпочтения в еде у тренера соответствующие. Игорь годами правильно питается и учит этому других. Говорит, что при составлении рациона питания, важно понимать, что с пищей должны поступать все необходимые вещества, микроэлементы. Своим гостям готов продемонстрировать, что питаться можно не только вкусно, но и правильно.

4. Оля Филева – «проста дівка з села», как описывает себя сама героиня. Родом из села Константиновка Харьковской области. Два года назад переехала в столицу. Разговаривает на суржике и не стесняется этого. Ранее работала поваром, так как очень любит покушать. Весит 110 кг, а до этого была «вечно худеющей персоной» – сидела на всевозможных диетах, но так и не получив результат, расслабилась и решила жить в кайф. Утверждает, что может приготовить все, что угодно. Ставку в шоу будет делать на украинскую кухню.

Кто же соберет наибольшее количество баллов от соперников и какими блюдами удивят герои – узнайте в шоу «Звана вечеря» в субботу, 22 августа, в 19:00 на СТБ.