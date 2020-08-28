МастерШеф-10: на проекте новые правила и участники-бриллианты

28 августа 2020 11:15 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: на проекте новые правила и участники-бриллианты
Судьи проекта "МастерШеф-10"
пресс-служба канала СТБ

29 августа в 19:00 на СТБ состоится долгожданная премьера юбилейного сезона МастерШеф.

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Легендарный кулинарный проект «МастерШеф» в десятый раз откроет свои двери для кулинаров-аматоров со всей страны. В первом выпуске за право носить белый фартук поборются украинцы самых разных профессий – от учителя истории и шахтера до хоккеистки и девушки-капитана полиции. Также аматоров ждет нововведение – борьба в одной из категорий.

По правилам проекта, у участников вновь будет всего лишь 45 минут на создание кулинарного шедевра, который покорит судей и поможет получить минимум два “да”.  Но в новом сезоне судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская введут новое правило для кулинаров-аматоров. Чтобы попасть в 20-ку лучших, участникам нужно обойти конкурентов в одной из трех категорий на выбор - мясо, рыба или десерт. И лишь самые сильные получат шанс продолжить участие в «МастерШеф».

В этом сезоне у нас участники-бриллианты, каждый особенный, правда! Наверное как никто раньше, они очень хотят готовить и умеют это делать. У многих так горят глаза, что ты чувствуешь, как человек мечтает стать шефом,
–  отмечает Ольга Мартыновская, которая впервые судит аматоров.

Хоккеистка из женской сборной Украины, капитан полиции, мама в декрете, отец-одиночка, пауэрлифтер и даже инженер-технолог цементного производства — всех их объединяет желание стать частью «МастерШеф».

Кто услышит похвалу от судей, а чьи мечты на проекте так и не сбудутся, – увидим в субботу, 29 августа, на канале СТБ.

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

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