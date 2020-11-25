О чем молчат женщины: бодипозитив – принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени
Что скрывается за таким популярным словом «бодипозитив» - принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени и нежелание стремиться к лучшему?
Мой муж хочет, чтобы я похудела, но мне комфортно в моем теле, я себе нравлюсь и чувствую себя уверенно. Стоит ли постоянно гнаться за идеалами и вписываться в стандарты красоты, особенно, если они продиктованы моим мужем? Я стою перед выбором - худеть и таким образом сохранить семью, или же оставаться собой, - признается героиня Юля.
С другой же стороны им будут противостоять успешные, красивые и счастливые женщины, которые принимая себя и перестав бороться с генетикой, наконец обрели счастье. Андре Тан, Римма Пенджиева, Элизабет, Таня Корячка, Маруся Якименко, Мирослава Ульянина, Светлана Фус и другие эксперты схлестнутся в споре о том, что же значит истинно «любить себя», а также есть ли место любви, если она упирается в твои формы.
Напомним,