О чем молчат женщины: бодипозитив – принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени

О чем молчат женщины: бодипозитив – принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени

Что скрывается за таким популярным словом «бодипозитив» - принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени и нежелание стремиться к лучшему?

Сегодня в 19:00 на СТБ эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» помогут героине разобраться, стоит ли ей худеть, если на этом настаивает муж и чем опасны для здоровья лишние килограммы.

Мой муж хочет, чтобы я похудела, но мне комфортно в моем теле, я себе нравлюсь и чувствую себя уверенно. Стоит ли постоянно гнаться за идеалами и вписываться в стандарты красоты, особенно, если они продиктованы моим мужем? Я стою перед выбором - худеть и таким образом сохранить семью, или же оставаться собой, - признается героиня Юля.

О чем молчат женщины: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020) / пресс-служба канала СТБ

В студии «О чем молчат женщины» врачи-диетологи однозначно и категорично заявят, что лишний вес не имеет ничего общего со здоровьем и заботой о себе, и нельзя оправдывать нездоровый образ жизни бодипозитивом.

С другой же стороны им будут противостоять успешные, красивые и счастливые женщины, которые принимая себя и перестав бороться с генетикой, наконец обрели счастье. Андре Тан, Римма Пенджиева, Элизабет, Таня Корячка, Маруся Якименко, Мирослава Ульянина, Светлана Фус и другие эксперты схлестнутся в споре о том, что же значит истинно «любить себя», а также есть ли место любви, если она упирается в твои формы.

Напомним,