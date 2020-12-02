Кохання на виживання-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2020)

8 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 13 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : Супруги Сергей и Маша вполне могли бы жить мирной семейной жизнью, если бы Сергей был менее вспыльчивый. Именно это стало толчком отправиться в экзотическое Перу, чтобы устроить тест-драйв отношениям. Они не догадывались, что Куско встретит их адскими проверками. Они прошли шесть километров в горах, работали в кафе на местном рынке, дрались с чемпионом по кикбоксингу и учили традиционные танцы. Но самой сложной оказалась проверка изменой. Смогут ли чувства пары все выдержать?

13 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 08.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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