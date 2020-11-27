Хто зверху-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)

27 ноября 2020 19:10 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)
Хто зверху-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)
пресс-служба

3 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 выпуск шоу Хто зверху-10.

Смотрите в 15 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: На этой неделе в битву статей вступят: актер Александр Рудинский, ведущий Слава Демин, певец Ivan NAVI, певицы Оля Цибульская и Наталка Карпа, а также актриса Дарья Петрожицкая. Мужчины почувствуют, каково это - носить пятый размер груди, а женщины самостоятельно поменяют колеса на автомобиле. А в финале все вместе будут искать иголку в стоге сена!

15 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите 03.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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