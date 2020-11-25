Дети против звезд-2: кого надует Игорь Ласточкин?
В 19:00 Новый канал покажет очередную битву поколений, где знаменитости и их юные соперники продемонстрируют уникальные умения.
Пилонисты
Многократная чемпионка с Pole-Dance Наталья Татаринцева выступит против чемпиона Европы по pole-sport и воздушного эквилибриста 10-летнего Демьяна Дамова. Парень готов разрушать стереотипы, что пилон – не мужское занятие.
Думаю, что я как капитан команды смогу привести нас к победе, – говорит Наталья. – Мы будем соперничать с детьми без всяких поблажек.
Мастера праздника
Не будем поддаваться, – говорит Игорь. – Максимум, что мы сделаем, – пожалеем детей после съемки.
Паркуристы
Мы – взрослые, люди с большим жизненным опытом, – улыбается Антон. – А они – дети, которые делают первые шаги в этой жизни. Мы победим!
Кроме соревнований тет-а-тет, по правилам программы, детей и звезд ждут коллективные баттлы. Они расстреляют инопланетян из пушек, сыграют в «крокодила», ответят на вопросы викторины и пройдут финальную полосу препятствий. Кто победит – решит Мегамозг. За легкою атмосферу шоу отвечает ведущий Сергей Притула.
Напомним,