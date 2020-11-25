Дети против звезд-2: кого надует Игорь Ласточкин?

25 ноября 2020 15:30 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: кого надует Игорь Ласточкин?
Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020)
пресс-служба

В 19:00 Новый канал покажет очередную битву поколений, где знаменитости и их юные соперники продемонстрируют уникальные умения.

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Шоу «Дети против звезд» 2 сезон продолжает удивлять зрителей. Маленькие участники вызвали на баттл Игоря Ласточкина, Антона Савлепова и Наталью Татаринцеву. В каких категориях они будут бороться?

Пилонисты

Многократная чемпионка с Pole-Dance Наталья Татаринцева выступит против чемпиона Европы по pole-sport и воздушного эквилибриста 10-летнего Демьяна Дамова. Парень готов разрушать стереотипы, что пилон – не мужское занятие.

Дети против звезд-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.11.2020) / пресс-служба

Думаю, что я как капитан команды смогу привести нас к победе, – говорит Наталья. – Мы будем соперничать с детьми без всяких поблажек.

Мастера праздника

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Где бы ни появлялся Игорь Ласточкин, он всегда несет веселое настроение. А знали ли вы, что он может надуть 29 мыльных пузырей за 1 минуту? Свои умения он покажет вечером. А против него выступят юные артисты Захар и Стефания Мальцевы, которые могут сделать мыльный пузырь длиной в 5 метров.

Не будем поддаваться, – говорит Игорь. – Максимум, что мы сделаем, – пожалеем детей после съемки.

Игорь Ласточкин / пресс-служба

Паркуристы

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Певец и хореограф Антон Савлепов умеет делать кульбит, колесо без рук и сальто назад. Но в этом баттле ему будет очень сложно. Ведь артисту предстоит сразится с победителем всеукраинских соревнований по паркуру, мальчиком, который может сделать сальто с 4-метровой стены – 12-летним Андреем Бедняком.

Мы – взрослые, люди с большим жизненным опытом, – улыбается Антон. – А они – дети, которые делают первые шаги в этой жизни. Мы победим!

Антон Савлепов / пресс-служба

Кроме соревнований тет-а-тет, по правилам программы, детей и звезд ждут коллективные баттлы. Они расстреляют инопланетян из пушек, сыграют в «крокодила», ответят на вопросы викторины и пройдут финальную полосу препятствий. Кто победит – решит Мегамозг. За легкою атмосферу шоу отвечает ведущий Сергей Притула.

Напомним,

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