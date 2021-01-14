Выходите без звонка-4: стала известна дата премьеры нового сезона
1 февраля в 17:00 на канале «Украина» стартует премьера четвертого сезона 40-серийного детективного сериала «Выходите без звонка», снятого по заказу телеканала «Украина» кинокомпанией «Три-Я-Да Продакшн».
В четвертом сезоне мы хотим спасти похищенного ребенка Надежды. Бросим все силы полиции, связи Богдана, чтобы вернуть мальчика домой на родину. Еще появятся новые герои, которые будут помогать в расследованиях и, в частности, сыну Надежды. Новые серии еще больше насыщены детективными историями. Будут перестрелки, ранения, которые заденут в том числе моего персонажа. Зритель станет свидетелем острых конфликтов и расследований, – делится исполнитель главной роли Богдана актер Роман Семисал.
Криминалистическая лаборатория, комната для допросов, живая шиншилла по кличке Конфуций и многие другие сюрпризы сделают историю еще более атмосферной и глубже раскроют сюжет.
В четвертом сезоне благодаря новым приёмам съемки действо станет более динамичным. Много экшна, каскадеры, погони на авто, сцены борьбы, которые, кстати, мы продумывали вместе с актером Романом Семисалом. Он очень инициативен и опытен в этом вопросе, поэтому сам исполняет многие трюки, – рассказывает режиссер сериала Виталий Кукса.
Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский.
В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Дмитрий Сова, Игорь Пазич, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов, Светлана Прус, Сергей Сафрончик.
Продюсеры проекта: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.
Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоится 1 февраля в 17:00 на телеканале «Украина».