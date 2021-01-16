Шутки в сторону-2: Миссия в Майами – легкая французская комедия

Эксклюзив 16 января 2021 02:00 Юлия Крутиева
Шутки в сторону-2: Миссия в Майами – легкая французская комедия
Шутки в сторону-2: Миссия в Майами – легкая французская комедия
пресс-служба

«Шутки в сторону-2: Миссия в Майами» – легкая французская комедия о двух копах, которые вершат правосудие в Майами.

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Сюжет комедии «Шутки в сторону-2: Миссия в Майами»: все начинается с того, что убивают Роланда – полицейского, который в Майами занимался расследованиями по незаконной торговле наркотиками. Его близкий друг Себастьян Бушар (тоже коп), бросает все свои дела в Париже, и отправляется во Флориду. Вместе с американской полицией он хочет найти и наказать виновника. Себастьян полон решимости, и все бы ничего, но ему в напарники дают вспыльчивого и своенравного напарника – Рикардо Гарсия. Именно он руководит расследованием этого преступления в Майами, и ему точно не нужен никакой помощник из Франции. Вместе он распутывают историю с убийством и наркотиками – временами, это выходит очень смешно.

Шутки в сторону-2: Миссия в Майами – легкая французская комедия / пресс-служба

«Шутки в сторону-2: Миссия в Майами» – это фильм о столкновении характеров с отличным французским юмором. Мы любим французские комедии именно за то, что даже в сложных темах здесь полно юмора и легкости. Если хотите отлично провести вечер и от души посмеяться – советуем посмотреть эту комедию!

Смотрите фильм «Шутки в сторону-2: Миссия в Майами» в воскресенье, 17 января, в 21:00 на канале НЛО TV!

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