Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
16 мая на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.
Сам Максим тоже в шоке от обвинений и уверяет, что любит Таю как свою родную дочь. Поэтому не верит, что девочка могла о нем такое рассказать.
Но отец Таи Александр со своей женой Анастасией уверенно стоят на своем: беззащитная девочка стала жертвой педофила, а ее непутевая мама закрывала глаза на издевательства над дочкой.
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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