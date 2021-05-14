Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)

14 мая 2021 21:45 Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2021)
пресс-служба

16 мая на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: В студию "Один за всех" придет 32-летняя многодетная мама Анна, которая сейчас беременна 4 ребенком. Женщина хочет оправдать своего возлюбленного в страшной клевете – три недели назад ее бывший муж забрал свою старшую дочь 10-летнюю Таю от мамы и обвинил ее нового мужчину в педофилии!

Сам Максим тоже в шоке от обвинений и уверяет, что любит Таю как свою родную дочь. Поэтому не верит, что девочка могла о нем такое рассказать.

Но отец Таи Александр со своей женой Анастасией уверенно стоят на своем: беззащитная девочка стала жертвой педофила, а ее непутевая мама закрывала глаза на издевательства над дочкой.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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