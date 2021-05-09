Детектор лжи-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 10.05.2021)

9 мая 2021 23:30 Юлия Туренко
Детектор лжи-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 10.05.2021)
Детектор лжи-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 10.05.2021)
пресс-служба

10 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу Детектор лжи-11. 15 выпуск программы Детектор лжи 11 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске проекта Детектор лжи-11: Герой программы, Руслан Волков, долгие годы живет на две семьи: с женой и любовницей. От обоих у него есть дети и к обоим мужчина испытывает чувства. Но пора делать выбор, с кем из них Руслан останется жить и развивать отношения. Останется ли кто-то с ним, когда узнают про его измены? Всю правду Руслан расскажет на «Детекторе лжи».

15 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 10 мая в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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