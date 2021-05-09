9 мая на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. 1 выпуск программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим : Дмитрий Комаров решил показать, чем заняться в Украине любителям острых ощущений. Яркое и захватывающее путешествие по Украине для телезрителей начнется с красочного фестиваля воздухоплавания. Это одно из самых зрелищных событий, которое интересно наблюдать и с воздуха, став участником полета, и с земли, бесплатно. В нем участвуют десятки разноцветных воздушных шаров, размер которых достигает высоты девятиэтажного дома! Внутри такого шара мог бы вместиться груз 40 стандартных фур.

Дмитрий Комаров расскажет, как устроен воздушный шар, покажет, как проходит подготовка к полету, а также познакомит с древними ритуалами воздухоплавателей, придуманными еще 200 лет назад во Франции. И этот ритуал может повторить каждый, кто станет участником одного из многочисленных фестивалей по всей стране.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2021) / пресс-служба канала 1+1

После спокойных туристических полетов зрителя ждет настоящий экстрим и мировой рекорд. В лучших традициях своих экстремальных путешествий Дмитрий Комаров покажет, как воздушные шары используются еще и в нетуристических целях – для установления мирового рекорда.

1 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите 9 мая в 10:50 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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