Один за всех: кто настоящий тиран для 10-летней девочки – отец или отчим?

Один за всех: кто настоящий тиран для 10-летней девочки – отец или отчим?

16 мая в 20:00 в новом выпуске остросоциальный проект "Один за всех" поможет разобраться в серьезном семейном конфликте семьи Ищенко с Донецка.

В студию "Один за всех" придет 32-летняя многодетная мама Анна, которая сейчас беременна 4 ребенком. Женщина хочет оправдать своего возлюбленного в страшной клевете – три недели назад ее бывший муж забрал свою старшую дочь 10-летнюю Таю от мамы и обвинил ее нового мужчину в педофилии!

Це підла брехня. Він сказав, що чоловік ліз до моєї Таї в труси, коли мене не було вдома. Я ніколи в житті в це не повірю. У мене найкращий в світі чоловік, який любив Таю як рідну доньку! – уверяет Анна.

Теперь вместо спокойствия, которое так важно для хорошего самочувствия беременной, Анна вместе с возлюбленным - 35-летним Максимом - ходит в отделение полиции и больше всего боится, что их двое детей останутся без отца, а она - без поддержки и денег.

Йому вже висунули підозру і будь-який момент можуть закрити. Ні за що людина буде гнити у тюрмі. А як же я, діти?! Як я справлюсь одна з трьома погодками. Хоч вмирай з голоду. Я кожен день плачу як про це думаю, – со слезами на глазах переживает за возлюбленного Анна.

Сам Максим тоже в шоке от обвинений и уверяет, что любит Таю как свою родную дочь. Поэтому не верит, что девочка могла о нем такое рассказать.

У мене аж руки трусилися від шоку, коли я почув, у чому мене звинувачують. Тая не могла такого на мене наговорити. Ми уроки з нею вчили, у нас були прекрасні стосунки. Це все вигадки батька Таї і його дружини, щоб зруйнувати нашу сім’ю, – уверяет Максим.

Но отец Таи Александр со своей женой Анастасией уверенно стоят на своем: беззащитная девочка стала жертвой педофила, а ее непутевая мама закрывала глаза на издевательства над дочкой.

Отец Таи Александр со своей женой Анастасией / кадр из программы

Хай той педофіл радується, що я шию йому не скрутив! Я не заспокоюся, поки його не посаджу. І хай там на зоні з ним розбираються. А вона, що то за мати – прав її позбавити треба, і не лише на Таю, а й на всіх дітей. Що вона їм може дати, як штани поряд для неї дорожчі, ніж діти. І вона триматиметься за ці штани, хоч би він всіх дітей гвалтував. Вона така – за мужика все готова віддати, – рассказывает отец Таи Александр.

Любое насилие по отношению к ребенку: физическое, эмоциональное или сексуальное – неприемлемо! Поэтому эту историю мы не могли обойти стороной. Для благополучия Таи мы с экспертами хотели детально разобраться в этом семейном конфликте, чтобы в конце выпуска констатировать факт – было или не было насилия над ребенком. И в случае положительного ответа я был готов помочь героям, чтобы виновный получил по заслугам, – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, что на самом деле происходило с Таей в семье мамы и отчима. Кто из двух мужчин нажил себе репутацию тирана? Причастен ли Максим к совращению малолетней? И в какой семье останется жить Тая? Выпуск смотрите уже в это воскресенье, 16 мая, в 20:00 на телеканале СТБ.