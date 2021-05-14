МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда изо льда
14 мая 2021 17:00
МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда из льда
пресс-служба канала СТБ
Истинный шеф вдохновляется всем – искусством, природой, модными тенденциями и даже повседневными вещами.
«МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ предстоит черпать вдохновение из холода и приготовить ресторанное блюдо из...льда!
На это испытание нас воодушевили погодные условия. Мы с Ольгой и Владимиром не успели насладиться зимой сполна, и хотим продлить холодный период. Поэтому ваше задание - приготовить многокомпонентное блюдо, состоящее из нескольких элементов, которые вместе создадут взрыв рецепторов и морозный ансамбль! Также вы должны собственноручно вырезать всю посуду из глыб льда, – объявят судьи.
МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда из льда / пресс-служба канала СТБ
Напомним,