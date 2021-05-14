МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда изо льда

14 мая 2021 17:00 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда изо льда
МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда из льда
пресс-служба канала СТБ

Истинный шеф вдохновляется всем – искусством, природой, модными тенденциями и даже повседневными вещами.

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В новом выпуске участникам «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ предстоит черпать вдохновение из холода и приготовить ресторанное блюдо из...льда! 

На это испытание нас воодушевили погодные условия. Мы с Ольгой и Владимиром не успели насладиться зимой сполна, и хотим продлить холодный период. Поэтому ваше задание - приготовить многокомпонентное блюдо, состоящее из нескольких элементов, которые вместе создадут взрыв рецепторов и морозный ансамбль! Также вы должны собственноручно вырезать всю посуду из глыб льда, – объявят судьи.

МастерШеф. Профессионалы-3: участники будут готовить блюда из льда / пресс-служба канала СТБ

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Ресторанное блюдо, рожденное холодом - вызов даже для самых опытных шефов, а подача во льду – одна из самых ярких «вау»-презентаций. Кто подаст идеальное блюдо и от чьей ледяной тарелки у судей перехватит дух – узнаем завтра на СТБ! 

Напомним, 

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