Экс-супруга DZIDZIO призналась, в какой момент у нее исчезли чувства

14 мая 2021 13:50 Юлия Туренко
Экс-супруга DZIDZIO призналась, в какой момент у нее исчезли чувства
Певица SLAVIA
instagram.com/slavia_official

Певица SLAVIA рассказала, как группа DZIDZIO навсегда изменила мужа.

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Новость о том, что DZIDZIO разводится с женой, уже месяц становится поводом для множества новостей. Впрочем, если певец немногословен, то его экс-супруга SLAVIA искренне делится эмоциями. 

Так, артистка стала гостьей нового выпуска СЛАВА+, в котором призналась - мечтала об одном избраннике и на всю жизнь. Мол, если бы ей раньше сказали, что семья развалится, не поверила бы. 

Сердце бы разорвалось, - говорит Ярослава.

SLAVIA и DZIDZIO / instagram.com/slavia_official
Однако теперь принимает опыт с пониманием и благодарностью.

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Более того, рассказывает - она любит DZIDZIO. Правда, чувство трансформировались в благодарность, дружбу. Искра, которая была раньше, навсегда потеряна.

Это не мой Михаил, он другой. Я любила Михаила, который был в группе «Друзья». После того, как появился DZIDZIO, выросла стена недоразумений. Это уже не мой, не тот человек. Не та теплота, энергетика. Может, я изменилась, и воспринимаю его по-другому. Он говорит, что такой, какой и был, - рассказывает женщина.

SLAVIA и DZIDZIO / instagram.com/slavia_official
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SLAVIA добавила - они сохранили хорошие отношения, ведь не понимает, как можно разойтись врагами. На вопрос, когда исчезла любовь, уверяет - четкого момента не было. К этому привела цепочка событий. 

Бывало, долго не виделись. Но когда я приезжала, чувствовала себя ненужной, у него работа кипит, а я мешаю, - говорит певица.

Напомним, 

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