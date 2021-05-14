Экс-супруга DZIDZIO призналась, в какой момент у нее исчезли чувства
14 мая 2021 13:50
Певица SLAVIA
instagram.com/slavia_official
Певица SLAVIA рассказала, как группа DZIDZIO навсегда изменила мужа.
Читайте такжеАферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь разоблачила новую схему аферистов на сайтах продажНовость о том, что DZIDZIO разводится с женой, уже месяц становится поводом для множества новостей. Впрочем, если певец немногословен, то его экс-супруга SLAVIA искренне делится эмоциями.
Так, артистка стала гостьей нового выпуска СЛАВА+, в котором призналась - мечтала об одном избраннике и на всю жизнь. Мол, если бы ей раньше сказали, что семья развалится, не поверила бы.
Сердце бы разорвалось, - говорит Ярослава.
SLAVIA и DZIDZIO / instagram.com/slavia_official
Это не мой Михаил, он другой. Я любила Михаила, который был в группе «Друзья». После того, как появился DZIDZIO, выросла стена недоразумений. Это уже не мой, не тот человек. Не та теплота, энергетика. Может, я изменилась, и воспринимаю его по-другому. Он говорит, что такой, какой и был, - рассказывает женщина.
SLAVIA и DZIDZIO / instagram.com/slavia_official
Бывало, долго не виделись. Но когда я приезжала, чувствовала себя ненужной, у него работа кипит, а я мешаю, - говорит певица.
Напомним,