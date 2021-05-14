Уже сегодня, 14 мая в 19:00, на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк».

В нескольких шагах от финала главный герой проекта «Холостяк-11» Михаил Заливако представит трех участниц своим близким. Как же пройдет знакомство Ани, Даши и Розали с родителями и друзьями?

До финального выбора Холостяка осталось совсем немного времени! Впереди – ответственный этап для каждой девушки. Оставшиеся претендентки на сердце главного героя познакомятся с родителями Холостяка и окунутся в его жизнь.

Я очень этого жду и волнуюсь. Мы уже на том этапе, когда каждый момент – на вес золота. Ты ходишь по лезвию ножа и тебе нельзя пошатнуться – ты сразу упадешь. Из-за этого намного труднее, – поделилась Даша.

Одной из девушек даже посчастливится побывать в офисе, где работает мужчина, и пообщаться с его коллегой. Помимо этого, участницы проведут время с Холостяком наедине, где каждая попытается раскрыть перед мужчиной свои чувства.

Холостяк-11: знакомство с родителями Михаила Заливако и неожиданный поступок Зайки / пресс-служба канала СТБ

Кто из девушек впечатлит родителей Михаила? А чье поведение смутит их?

А также самое неожиданное событие сезона – Юля «Зайка» попробует переступить через правила проекта, чтобы признаться Холостяку в своих чувствах! И как Михаил отреагирует на смелый шаг девушки?

Смотрите уже сегодня, 14 мая, в 19:00 на телеканале СТБ 11 выпуск проекта «Холостяк».