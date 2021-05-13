Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
13 мая 2021 06:00
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
пресс-служба
13 мая на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск проекта Как выйти замуж.
«Как выйти замуж»: В новом выпуске ток-шоу «Как выйти замуж» ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» поговорят о волнительном этапе в жизни каждой пары – знакомстве с родителями. Есть ли правильная тактика поведения? Стоит ли прислушиваться к мнению близких в выборе второй половинки? И что делать, если избранница или избранник не понравился семье? Не пропустите!
10 выпуск Как выйти замуж смотрите 13 мая в 19:00 на СТБ.