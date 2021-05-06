Холостяк. Как выйти замуж: как влияет на отношения первое романтическое путешествие

6 мая 2021 16:00 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: как влияет на отношения первое романтическое путешествие
Холостяк. Как выйти замуж: как влияет на отношения первое романтическое путешествие
пресс-служба

Сегодня, 6 мая, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».

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Ведущий вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» поговорят о романтических поездках и отпуске со второй половинкой. Какими секретами поделятся девушки? Действительно ли путешествия – показательный тест на совместную жизнь?

На прошлой неделе в проекте «Холостяк» завершилось совместное путешествие главного героя и участниц в Египте.

В отношениях первая поездка с любимым – особенная и долгожданная. Но станет ли она счастливым воспоминанием в будущем? Сегодня разберемся, что делать, чтобы отпуск не испортил отношения, – рассказал Григорий Решетник.

Холостяк. Как выйти замуж / пресс-служба

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, актер и признанный красавец Богдан Юсипчук.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Розали, Джессика, Юля «Зайка», Даша и Аня.

Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 6 мая, в 19:00 на СТБ!

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