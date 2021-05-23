Один за всех: детей из многодетной семьи нужно спасти от одного родителя или обоих?

Один за всех: детей из многодетной семьи нужно спасти от одного родителя или обоих?

23 мая в 20:00 в новом выпуске остросоциальный проект поможет разобраться в семейном конфликте пары из Полтавщины, 32-летней Виктории и 44-летнего Ивана.

Супруги более 10 лет вместе и воспитывают пятерых детей. А месяц назад мужчина после громкой ссоры забрал от мамы старших детей и с ними переехал к матери. Полуторагодичный Артем и 4-летний Ваня остались со своей мамой, Викторией, которая пятый месяц вынашивает уже шестого ребенка Ивана!

Як він міг так вчинити! Відібрати в мене старшеньких. Я йому цього не пробачу! Молодших він не побачить, поки не поверне старших! – рассказывает проекту Виктория.

Мужчина не просто разлучил братиков и сестричек, он еще и требует Викторию съехать с их общего дома, чтобы жить в нем одному со всеми детьми. Для Ивана эта просьба есть абсолютно нормальной. 10 лет он провел на заработках, чтобы обеспечить свою большую семью, а воспитание детей доверил жене. Но месяц назад, по его словам, от старших детей он узнал ужасающую правду о том, как к детям относится их родная мама.

Що вона корчить із себе жертву. Хай розкаже, яка вона мама насправді. Я дурак був весь час на роботі і не бачив, що вона там вдома з ними витворяє. Скільки натерпілися та виплакали сліз мої крихітки через цю тварину. Я більше не дам їх образити и младших заберу, – утверждает Иван.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, что стал причиной раскола многодетной семьи и какой страшный секрет дети рассказали отцу. Кому доверят детей после этой правды? И с кем они сами хотят жить? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.