Один за всех: детей из многодетной семьи нужно спасти от одного родителя или обоих?
23 мая в 20:00 в новом выпуске остросоциальный проект поможет разобраться в семейном конфликте пары из Полтавщины, 32-летней Виктории и 44-летнего Ивана.
Як він міг так вчинити! Відібрати в мене старшеньких. Я йому цього не пробачу! Молодших він не побачить, поки не поверне старших! – рассказывает проекту Виктория.
Що вона корчить із себе жертву. Хай розкаже, яка вона мама насправді. Я дурак був весь час на роботі і не бачив, що вона там вдома з ними витворяє. Скільки натерпілися та виплакали сліз мої крихітки через цю тварину. Я більше не дам їх образити и младших заберу, – утверждает Иван.
В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий разберутся, что стал причиной раскола многодетной семьи и какой страшный секрет дети рассказали отцу. Кому доверят детей после этой правды? И с кем они сами хотят жить? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.