Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

6 июня на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Остросоциальный проект «Один за всех» поможет разрешить семейный конфликт 28-летней многодетной мамы-одиночки Анны и ее бывшего мужа 32-летнего Евгения. Год назад после 8 лет брака мужчина изменил Анне с их соседкой и переехал к ней жить. Теперь в новую семью он хочет забрать своих четырех детей, а Анну лишить родительских прав – Евгений уверяет, что его дети с мамой живут в нечеловеческих условиях. Так ли это, разберутся эксперты и ведущий «Один за всех».

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 6 июня в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.