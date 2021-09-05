Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)
5 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии сделают все возможное, чтобы наказать виновного. И попытаются выяснить, что произошло в тот ужасный день, причастна ли к убийству и увечью детей их мать и ответит ли она перед законом за утраченную детскую жизнь?
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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