Холостячка 2 сезон: возвращение фаворита, появление на проекте мага и искренние слезы одного из участников

В эту пятницу, 8 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск романтического реалити Холостячка-2. Страсти на проекте накаляются! На этой неделе мужчины рискнут посоревноваться с Холостячкой на творческом поприще.

Претенденты на сердце Златы Огневич готовы доказать, что каждый из них – самобытен и оригинален. Чтобы впечатлить Холостячку , мужчины примут участие в феерическом шоу талантов! Кто из них осмелится зайти на поле певицы и чем это для него обернется?

Ты стараешься быть слишком идеальным, а я хочу увидеть тебя настоящего, – адресует такие слова одному из участников Злата.

Холостячка 2 сезон Злата Огневич / пресс-служба

Чей талант покорит Холостячку больше всего?

Он меня просто поразил. Он летал, как суператлет, – поделится впечатлениями певица.

А кто из участников станет настоящим разочарованием?

Он вел себя, как машина, а мне хотелось почувствовать рядом мужчину, – скажет Злата.

Холостячка 2 сезон участники / пресс-служба

А также не пропустите внезапное появление на проекте мага! Неужели он назовет победителя второго сезона? И какое предсказание начнет сбываться в скором времени на свидании, где один из мужчин подвергнет Холостячку опасности?

Кроме того, новая неделя реалити удивит неожиданным возвращением фаворита. А также – откровенной историей и искренними слезами одного из участников…

Смотрите четвертый выпуск проекта «Холостячка» в эту пятницу, 8 октября, в 19:00 на СТБ.