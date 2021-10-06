Холостячка 2 сезон: возвращение фаворита, появление на проекте мага и искренние слезы одного из участников
В эту пятницу, 8 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск романтического реалити Холостячка-2. Страсти на проекте накаляются! На этой неделе мужчины рискнут посоревноваться с Холостячкой на творческом поприще.
Ты стараешься быть слишком идеальным, а я хочу увидеть тебя настоящего, – адресует такие слова одному из участников Злата.
Чей талант покорит Холостячку больше всего?
Он меня просто поразил. Он летал, как суператлет, – поделится впечатлениями певица.
А кто из участников станет настоящим разочарованием?
Он вел себя, как машина, а мне хотелось почувствовать рядом мужчину, – скажет Злата.
Кроме того, новая неделя реалити удивит неожиданным возвращением фаворита. А также – откровенной историей и искренними слезами одного из участников…
Смотрите четвертый выпуск проекта «Холостячка» в эту пятницу, 8 октября, в 19:00 на СТБ.