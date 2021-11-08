Грозный Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов снялся в комедийном ситкоме вместе с Ирмой Витовской

Кого сыграл Адский Шеф Алекс Якутов в комедийном сериале – подробнее читайте в материале.

Каждый понедельник в 19:00 грозный Шеф Алекс Якутов устраивает красной и синей командам поваров «Адскую кухню». Малейшая ошибка или прокол – и пощады кулинарам ждать не стоит. Но весной зрители увидят его в новом амплуа – Шеф снялся в комедийном ситкоме под рабочим названием «Юная», который покажет Новый канал. Его партнершей по съемочной площадке стала заслуженная артистка Украины Ирма Витовская.

Алекс Якутов снялся в комедийном ситкоме вместе с Ирмой Витовской / пресс-служба Нового канала

Она – шикарная, харизматичная актриса. Настолько классно играет, что я иногда забывал, что сам нахожусь в кадре, верил в происходящее и чуть не смеялся над ее реакциями и репликами, – рассказывает Алекс. – Съемки прошли отлично. Я зажегся с первого кадра. Было настолько кайфово и приятно работать с командой, что мог бы с ними сниматься сутками (смеется). Свой текст выучил легко. Но иногда добавлял что-то свое, ведь играл самого себя.

В центре сюжета – история об Ольге (играет Ольга Жуковцова), которую жизненные обстоятельства вынуждают врать о своем возрасте, чтобы заполучить желанную работу в издательском деле. Уже в 2022 году зрители Нового канала смогут насладиться историей о второй юности и о любви, которой воистину все возрасты покорны. А также увидеть в одном из эпизодов Алекса Якутова.

Алекс Якутов снялся в комедийном ситкоме / пресс-служба Нового канала

А пока смотрите реалити «Адская кухня» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,