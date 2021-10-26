Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

26 октября 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тыквенное ризотто по рецепту Шефа
Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба

Как приготовить быстро вкуснейшее тыквенное ризотто – простым рецептом поделился Шеф Алекс Якутов. Даже если вы не любите тыкву – попробуйте это блюдо из тыквы.

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Если вы из тех, кто не особо любит тыкву –  дайте ей шанс. Правильный рис, кусочек масла и сладкую тыкву смешайте и получится кремовое, ароматное и нежное блюдо. Вы даже не представляете насколько это вкусно. Записывайте рецепт от Шефа «Адской кухни» (Новый канал) Алекса Якутова и попробуйте приготовить.

Ингредиенты:

  • Лук – 50 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Рис арборио – 100 г
  • Вино – 70 г
  • Куриный бульон – 40 г
  • Пармезан – 50 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Копченая утка – 150 г

Ингредиенты для тыквенного крема:

  • Лук – 20 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Тыква – 200 г

Приготовление:

  1. Лук, зубчик чеснока мелко порежьте и обжарьте на масле. Добавьте рис, вино и продолжайте тушить.
  2. Вливайте малыми порциями куриный бульон. Он должен испаряться, а рис – раскрываться и насыщаться ингредиентами.
  3. Приготовьте тыквенный крем. Обжарьте: лук, чеснок, тыкву. Перебейте в блендере и добавьте к рису.
  4. Когда будет готово ризотто, добавьте масло и посыпьте пармезаном.
  5. Выложите блюдо в тарелку и украсьте куском копченой утки.

Напомним,

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