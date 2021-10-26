Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова пресс-служба

Как приготовить быстро вкуснейшее тыквенное ризотто – простым рецептом поделился Шеф Алекс Якутов. Даже если вы не любите тыкву – попробуйте это блюдо из тыквы.