Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
26 октября 2021 22:40
Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
пресс-служба
Как приготовить быстро вкуснейшее тыквенное ризотто – простым рецептом поделился Шеф Алекс Якутов. Даже если вы не любите тыкву – попробуйте это блюдо из тыквы.
Алекса Якутова и попробуйте приготовить.
Ингредиенты:
- Лук – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Рис арборио – 100 г
- Вино – 70 г
- Куриный бульон – 40 г
- Пармезан – 50 г
- Сливочное масло – 20 г
- Копченая утка – 150 г
Ингредиенты для тыквенного крема:
- Лук – 20 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Тыква – 200 г
Приготовление:
- Лук, зубчик чеснока мелко порежьте и обжарьте на масле. Добавьте рис, вино и продолжайте тушить.
- Вливайте малыми порциями куриный бульон. Он должен испаряться, а рис – раскрываться и насыщаться ингредиентами.
- Приготовьте тыквенный крем. Обжарьте: лук, чеснок, тыкву. Перебейте в блендере и добавьте к рису.
- Когда будет готово ризотто, добавьте масло и посыпьте пармезаном.
- Выложите блюдо в тарелку и украсьте куском копченой утки.
Напомним,