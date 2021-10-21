Грибные соусы к мясу и овощам: рецепт от участника шоу "Адская кухня"
21 октября 2021 22:20
Грибные соусы к мясу и овощам: рецепт от участника шоу "Адская кухня"
пресс-служба Нового канала
Как дома быстро приготовить вкусный грибной соус? Юрий Диденко поделился рецептами вкусных подлив из грибов, которые могут приготовить даже неопытные любители.
овощами. Главное – выдержать рецептуру, которой поделился участник реалити «Адская кухня» (Новый канал) Юрий Диденко.
Участник реалити «Адская кухня» Юрий Диденко / пресс-служба
Соус с белыми грибами
Ингредиенты:
- 50 г лука
- 10 г чеснока
- 5 г ягод можжевельника
- 400 г замороженных белых грибов
- 300 г сливок 18% жирности
- соль, сахар, черный перец – по вкусу
- растительное масло для обжаривания.
Способ приготовления:
- Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника.
- Все обжариваем на растительном масле.
- Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки.
- Далее заливаем все сливками и протушиваем. Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.
Соус с вешенками
Ингредиенты:
- 200 мл сливок 18% жирности
- 100 г плавленого сыра
- 100 г сыра дорблю либо, по желанию, возьмите любой сыр, который вам нравится
- 200 г грибов вешенок
- соль, сахар – по вкусу
Способ приготовления:
- Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения.
- Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы.
- Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.
Соус с шампиньонами
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов
- 15 г чеснока
- 400 г говяжьего бульона
- оливковое и сливочное масло
- мука, соль, перец, сахар
Способ приготовления:
- Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел.
- Там же на сковороде готовим «ру» – это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум.
- В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон.
- Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром. Приятного аппетита!