Грибные соусы к мясу и овощам: рецепт от участника шоу "Адская кухня"

21 октября 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Грибные соусы к мясу и овощам: рецепт от участника шоу
Грибные соусы к мясу и овощам: рецепт от участника шоу "Адская кухня"
пресс-служба Нового канала

Как дома быстро приготовить вкусный грибной соус? Юрий Диденко поделился рецептами вкусных подлив из грибов, которые могут приготовить даже неопытные любители.

Читайте такжеДомашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
Считается, что первый соус придумали примерно в 25 году до нашей эры. Хотя историки говорят, что их могли готовить и раньше, просто рецептуру не записывали. Сейчас в кулинарии широко используют грибные соусы из-за их вкусовых качеств и аромата. Они прекрасно сочетаются с мясом и овощами. Главное – выдержать рецептуру, которой поделился участник реалити «Адская кухня» (Новый канал) Юрий Диденко.

Участник реалити «Адская кухня» Юрий Диденко / пресс-служба

Соус с белыми грибами

Ингредиенты:

  • 50 г лука
  • 10 г чеснока
  • 5 г ягод можжевельника
  • 400 г замороженных белых грибов
  • 300 г сливок 18% жирности
  • соль, сахар, черный перец – по вкусу
  • растительное масло для обжаривания.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника.
  2. Все обжариваем на растительном масле.
  3. Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки.
  4. Далее заливаем все сливками и протушиваем. Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.

Соус с вешенками

Ингредиенты:

  • 200 мл сливок 18% жирности
  • 100 г плавленого сыра
  • 100 г сыра дорблю либо, по желанию, возьмите любой сыр, который вам нравится
  • 200 г грибов вешенок
  • соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы.
  3. Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.

Соус с шампиньонами

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов
  • 15 г чеснока
  • 400 г говяжьего бульона
  • оливковое и сливочное масло
  • мука, соль, перец, сахар

Способ приготовления:

  1. Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел.
  2. Там же на сковороде готовим «ру» – это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум.
  3. В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон.
  4. Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром. Приятного аппетита! 
Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Адская кухня Новый Канал грибы рецепты простые рецепты еда и рецепты блюда с грибами соус соусы к мясу грибной соус

Материалы по теме

Хто зверху-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
Телешоу

Хто зверху-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2021)
Орел и Решка. Земляне: ведущего впечатлил пакистанский вид спорта – бои пощечинами
Новости

Орел и Решка. Земляне: ведущего впечатлил пакистанский вид спорта – бои пощечинамиЭксклюзив
Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
Еда и рецепты

Домашняя арахисовая паста по рецепту Эктора Хименес-Браво
Мир наизнанку. Эквадор: в новом сезоне к съемочной группе присоединится новый член экспедиции
Анонсы на ТВ

Мир наизнанку. Эквадор: в новом сезоне к съемочной группе присоединится новый член экспедиции

Популярное на сайте

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 5 выпуске от 15.10.2021
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK