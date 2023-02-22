Соус Тартар до риби, котлеток та картоплі за рецептом Володимира Ярославського
Як смачно приготувати соус Тартар? Покроковий рецепт соусу Тартар та цікаві корисні поради від Володимира Ярославського.
Інгредієнти:
- 2 жовтка
- 30 грамів гірчиці зерном
- 4 грами солі
- 10 грамів цукру
- 300 грамів нейтральної олії або з виноградних кісточок
- 10 грамів кропу (та естрагону за бажанням)
- 5 грамів оцту винного (або лимонного соку)
- 20 грамів каперсів
- 40 грамів корнішонів
- 40 грамів свіжих огірків
- 100-120 грамів грецького йогурту або сметани
- 10 грамів зеленої цибулі
Спосіб приготування:
- У ємності змішуємо жовтки, гірчицю, сіль і цукор та збиваємо в гарну піну – це допоможе подальшій емульгації соусу (бо майонез – це емульсія).
- Потім потроху додаємо рослинну олію – в ідеалі це виноградні кісточки, але підійде будь-яка ніжна або нейтральна – наприклад оливкова другого віджиму або соняшникова, головне, без смаку і запаху. Не збивайте суміш – перемішуйте більше – так краще йде процес.
- Коли соус став густим та щільним і всю олію використали, додайте оцет або лимонний сік та інші подрібнені інгредієнти (кріп, каперси, корнішони, огірки, цибулю) і йогурт чи сметану, так соус стає більш вишуканим! Ви можете міняти пропорції й додавати свої улюблені продукти теж, соус дуже смачний і у кожного шефа буває дуже різним, залежить тільки від фантазії. Мене полонив свіжий естрагон, люблю додати соус Барбекю і декілька крапель Шрирачі, свіжозмелений чорний перець. Тож фантазуйте й експериментуйте!
Корисні поради:
♦ Соус злегка рідкуватий на початку, але стає густішим після холодильника.
♦ Зберігати у скляній банці під кришкою 7 днів при температурі 4 градуси по Цельсію.
♦ Ідеальним на смак соус стає за пару годин – кислуватий, хрусткий, що переливається в роті ароматами та смаками всіх продуктів, які входять, особливо класний посмак естрагону.
♦ Добавки цікаві: в’ялені томати, зелень молодого часнику, артишоки, жовток варений і навіть подрібнений білок.
♦ Підходить до всіх страв з риби – варена, на пару, біла/червона, фіш енд чіпс, зрази, котлетки та навіть як соус для сендвічів.