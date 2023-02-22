Соус Тартар до риби, котлеток та картоплі за рецептом Володимира Ярославського

Соус Тартар до риби, котлеток та картоплі за рецептом Володимира Ярославського

Як смачно приготувати соус Тартар? Покроковий рецепт соусу Тартар та цікаві корисні поради від Володимира Ярославського.

Інгредієнти:

2 жовтка

30 грамів гірчиці зерном

4 грами солі

10 грамів цукру

300 грамів нейтральної олії або з виноградних кісточок

10 грамів кропу (та естрагону за бажанням)

5 грамів оцту винного (або лимонного соку)

20 грамів каперсів

40 грамів корнішонів

40 грамів свіжих огірків

100-120 грамів грецького йогурту або сметани

10 грамів зеленої цибулі

Спосіб приготування:

У ємності змішуємо жовтки, гірчицю, сіль і цукор та збиваємо в гарну піну – це допоможе подальшій емульгації соусу (бо майонез – це емульсія). Потім потроху додаємо рослинну олію – в ідеалі це виноградні кісточки, але підійде будь-яка ніжна або нейтральна – наприклад оливкова другого віджиму або соняшникова, головне, без смаку і запаху. Не збивайте суміш – перемішуйте більше – так краще йде процес. Коли соус став густим та щільним і всю олію використали, додайте оцет або лимонний сік та інші подрібнені інгредієнти (кріп, каперси, корнішони, огірки, цибулю) і йогурт чи сметану, так соус стає більш вишуканим! Ви можете міняти пропорції й додавати свої улюблені продукти теж, соус дуже смачний і у кожного шефа буває дуже різним, залежить тільки від фантазії. Мене полонив свіжий естрагон, люблю додати соус Барбекю і декілька крапель Шрирачі, свіжозмелений чорний перець. Тож фантазуйте й експериментуйте!

Український шеф-кухар, ресторатор, суддя «МастерШеф. Професіонали-4» , який виходить щосуботи на СТБ, Володимир Ярославський поділився рецептом швидкого соусу.

Корисні поради:

♦ Соус злегка рідкуватий на початку, але стає густішим після холодильника.

♦ Зберігати у скляній банці під кришкою 7 днів при температурі 4 градуси по Цельсію.

♦ Ідеальним на смак соус стає за пару годин – кислуватий, хрусткий, що переливається в роті ароматами та смаками всіх продуктів, які входять, особливо класний посмак естрагону.

♦ Добавки цікаві: в’ялені томати, зелень молодого часнику, артишоки, жовток варений і навіть подрібнений білок.

♦ Підходить до всіх страв з риби – варена, на пару, біла/червона, фіш енд чіпс, зрази, котлетки та навіть як соус для сендвічів.