Смак дитинства 1 сезон 12 випуск від 21.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску шоу Смак дитинства: сьогодні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть разом із своїми батьками. На вас чекають унікальні розповіді про дитинство улюблених кулінарів, святкові родинні рецепти, багато тепла та усмішок. Які страви були традиційними на новорічних столах родин Ярославських і Мартиновських? Соковитий салат мімоза, унікальні випихайлики з дитинства Олі, бублики фаршировані м’ясом і фруктове желе, яке видавалося їжею богів у дитинстві, – все це традиційні новорічні страви гостей шоу. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 12 випуск від 21.12.2025.
