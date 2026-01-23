Смак дитинства 1 сезон 12 випуск від 21.12.2025 дивитися онлайн

23 січня 2026 23:28 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Смак дитинства 1 сезон 12 випуск від 21.12.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 12 випуск онлайн від 21.12.2025
instagram.com/stbua

21.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов заключний 12 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 12 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 21.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф 16 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 20.12.2025
Дивіться у 12 випуску шоу Смак дитинства: сьогодні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть разом із своїми батьками. На вас чекають унікальні розповіді про дитинство улюблених кулінарів, святкові родинні рецепти, багато тепла та усмішок. Які страви були традиційними на новорічних столах родин Ярославських і Мартиновських? Соковитий салат мімоза, унікальні випихайлики з дитинства Олі, бублики фаршировані м’ясом і фруктове желе, яке видавалося їжею богів у дитинстві, – все це традиційні новорічні страви гостей шоу. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 12 випуск від 21.12.2025.

12 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська телешоу 2025 шоу онлайн Смак дитинства

Матеріали на тему

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 21.12.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 21.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 20.12.2025
Телешоу

МастерШеф 16 сезон: дивитися 17 випуск онлайн від 20.12.2025
Фіма Константиновський пригадав кумедну історію з молодшим братом
Новини

Фіма Константиновський пригадав кумедну історію з молодшим братом
POSITIFF розповів про внутрішні зміни, які відчув за перший рік життя з дитиною
Новини

POSITIFF розповів про внутрішні зміни, які відчув за перший рік життя з дитиною
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025

Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 12.12.2025
Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025

Смак дитинства: дивитися 11 випуск онлайн від 14.12.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 16 випуск онлайн від 13.12.2025
Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025

Світ навиворіт. Україна 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 19.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK