МастерШеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025 дивитися онлайн

23 січня 2026 23:20
Пресслужба каналу СТБ

20.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 17 випуск 16 сезону шоу МастерШеф. 17 випуск проєкту МастерШеф 16 сезон від 20.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф 16 сезон: найсильніші учасники за крок до найочікуванішого моменту сезону! Лише декілька випробувань відділяють їх від переможного кубку. Хвилювання на межі, а кожна помилка може вартувати перемоги. Вони мають показати усе, чому навчилися на проєкті. І, вже традиційно, переосмислити інгредієнти, з якими прийшли на кастинг. Хто зможе вразити зовсім новою інтерпретацією страви, а для кого це випробування буде не під силу? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025.

17 випуск шоу МастерШеф 16 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

