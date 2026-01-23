МастерШеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 17 випуску проєкту МастерШеф 16 сезон: найсильніші учасники за крок до найочікуванішого моменту сезону! Лише декілька випробувань відділяють їх від переможного кубку. Хвилювання на межі, а кожна помилка може вартувати перемоги. Вони мають показати усе, чому навчилися на проєкті. І, вже традиційно, переосмислити інгредієнти, з якими прийшли на кастинг. Хто зможе вразити зовсім новою інтерпретацією страви, а для кого це випробування буде не під силу? Дивіться онлайн МастерШеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025.
