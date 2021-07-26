Cалат с клубникой, овощами и зеленью от Адского Шефа Алекса Якутова – простой рецепт Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Cалат с клубникой, овощами и зеленью pixabay.com

Как дома приготовить необычный салат с клубникой и овощами. Простой рецепт с летней ягодой – в нашем материале.