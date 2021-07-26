Cалат с клубникой, овощами и зеленью от Адского Шефа Алекса Якутова – простой рецепт

26 июля 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Cалат с клубникой, овощами и зеленью от Адского Шефа Алекса Якутова – простой рецепт
Cалат с клубникой, овощами и зеленью
pixabay.com

Как дома приготовить необычный салат с клубникой и овощами. Простой рецепт с летней ягодой – в нашем материале.

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Предлагаем устроить вашим вкусовым рецепторам маленькую неожиданность и попробовать необычный салат с клубникой. Эта волшебная ягода вкусна не только со сливками или мороженым. Она способна на более смелые сочетания. Например, с овощами и зеленью. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  • 1 шт. – салата латук
  • 2 шт. – спаржи
  • 100 г – клубники
  • 100 г – молодого горошка
  • 10 г – кинзы
  • 20 г – фундука (в идеале, но можно заменить другим орехом)
  • 1 шт. – свежего огурца
  • 5 шт. – молодого редиса
  • 50 г – оливкового масла
  • 15 г – лимонного сока
  • 8 г – дижонской горчицы
  • 3 г – соли

Приготовление:

  1. Все овощи промойте, просушите, нарежьте и перемешайте.
  2. Молодой горошек бланшируйте.
  3. Масло, сок и горчицу смешайте и полейте салат. Сверху посыпьте орехами.

Cалат с клубникой, овощами и зеленью от Адского Шефа Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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