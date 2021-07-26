Cалат с клубникой, овощами и зеленью от Адского Шефа Алекса Якутова – простой рецепт
26 июля 2021 22:50
Cалат с клубникой, овощами и зеленью
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Как дома приготовить необычный салат с клубникой и овощами. Простой рецепт с летней ягодой – в нашем материале.
клубникой. Эта волшебная ягода вкусна не только со сливками или мороженым. Она способна на более смелые сочетания. Например, с овощами и зеленью. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- 1 шт. – салата латук
- 2 шт. – спаржи
- 100 г – клубники
- 100 г – молодого горошка
- 10 г – кинзы
- 20 г – фундука (в идеале, но можно заменить другим орехом)
- 1 шт. – свежего огурца
- 5 шт. – молодого редиса
- 50 г – оливкового масла
- 15 г – лимонного сока
- 8 г – дижонской горчицы
- 3 г – соли
Приготовление:
- Все овощи промойте, просушите, нарежьте и перемешайте.
- Молодой горошек бланшируйте.
- Масло, сок и горчицу смешайте и полейте салат. Сверху посыпьте орехами.
Cалат с клубникой, овощами и зеленью от Адского Шефа Алекса Якутова / пресс-служба Нового канала
Напомним,