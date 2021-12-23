Павел Костицын – о съемках в сериале "Кофе с кардамоном": Работать в историческом проекте было вызовом

Телеведущий Павел Костицын – о съемках в сериале "Кофе с кардамоном"

На телеканале СТБ стартовала главная премьера зимы – костюмированная историческая драма “Кофе с кардамоном”.

Роскошный актерский состав, знаковые локации и невероятные костюмы – все это зритель может наблюдать ближайшие дни на телеэкранах. Одну из ролей, коварного польского шляхтича, примерил на себе телеведущий Павел Костицын . Об опыте съемок в историческом проекте он рассказал в интервью TV.UA.

Павел, расскажите о вашей роли.

– У меня образ коварного политика, имперского ставленника и манипулятора. Его направили разобраться, что же происходит в Украине. Он приезжает, изучает, наблюдает и умудряется рассорить между собой всех героев! К тому же, нашел любовницу в Украине… Какие последствия повлекут за собой действия моего героя – зрителю предстоит узнать совсем скоро.

Павел Костицын – о съемках в сериале "Кофе с кардамоном" / пресс-служба канала СТБ

Вам больше по душе играть позитивных персонажей или таких вот негодяев?

– Бытует мнение, что играть негативных персонажей легче, но это вовсе не так. Негодяи ведь тоже разными бывают, как и глубина каждого образа. Работать в историческом проекте было для меня настоящим вызовом. Это прекрасный опыт съемок в интернациональной актерской команде. Скажу словами одного ведущего: “Це просто не вкладається в голові!” (смеется). Я очень доволен проделанной работой. Иначе и быть не могло, ведь мы творили под руководством невероятных профи.

Павел Костицын – о съемках в сериале "Кофе с кардамоном" / пресс-служба канала СТБ

– С учетом, что в то время даже душа нормального не было, думаю, жить тогда я бы не хотел (смеется). Дома я провожу больше всего времени в ванной комнате и на кухне. Отказаться от этих удобств для меня было бы стрессом. Но очутиться в 19 веке на один день было бы очень интересно.

Павел Костицын – о съемках в сериале "Кофе с кардамоном" / пресс-служба канала СТБ

Какие у вас есть ритуалы перед съемочным днем?

– Их всего два – выспаться и выучить текст. И тогда съемочный день, скорее всего, пройдет удачно (улыбается).

Почему стоит посмотреть "Кофе с кардамоном"?

– Все очень просто: СТБ задает тренды! На нашем канале лучшие сериалы и проекты. И “Кофе с кардамоном” – не исключение.