Александр Никитин – о съемках в фильме "Родная мачеха", жизненных принципах и путешествиях
2 декабря в 20:15 на СТБ зрители увидят заключительные серии 16-серийного фильма «Родная мачеха» производства IVORY films.
О чем для вас эта история?
Это история о выборе. Перед моим героем всегда стоит выбор: отдать предпочтение более простому пути – пути карьерного роста, или же быть честным с собой и своими принципами. Он отличается от большинства персонажей. Полюбил девушку, и он не лукавит перед ней, идет напролом и пытается добиться ее любви. Он защищает. Это настоящий мужчина. Не поддается на провокации, которые могли бы переманить его на темную сторону.
Сталкивались ли вы с подобным выбором в жизни?
Постоянно. Выбор происходит каждый день, даже в эту секунду. Ты постоянно соизмеряешь выбор с собой, отходишь от себя. Так сделать, или же иначе. Есть общепринятые правила, а есть правила, которые выгодные тебе или еще кому-то. И ты решаешь, идти по ним, или остаться самым собой.
Насколько качества героя вам близки? Чем вы похожи?
Во-первых, мы мужского пола (улыбается). В чем-то похожи, в чем-то – нет. На этот вопрос сложно ответить, потому что с одной стороны кажется, что ты точно такой же, с другой – не всегда бы сделал так, как мой герой. Все зависит от ситуации.
Вы сказали, что он – пример настоящего мужчины. Какими качествами, по-вашему, обладает настоящий мужчина в наши дни?
Чем особенным вам запомнился этот проект? Возможно, были яркие локации или сцены?
Самые яркие впечатления возникли из-за того, что в 40-градусную жару я снимался в кожанке, в ботинках и джинсах. Группа ходила в шортах и футболках, а мой персонаж – байкер, он всегда в куртке (улыбается).
У вас был байкерский опыт в жизни?
Нет. Я только на съемках ездил на мотоцикле.
Насколько экстрим и скорость – это ваше?
Мне очень нравится. Экстрим – это мое.
Что экстремального пробовали?
У меня и карьера началась с самых экстремальных съемок. В проекте «Овод» было все! Я спускался сам с Мукачевского замка. Мой герой не боялся ничего. Надо было пройти перед каретой, которая спускалась по мокрой брусчатке во Львове. Думал, что она наедет на меня. Но все прошло хорошо.
Есть амплуа, с которыми вам хотелось бы поработать?
Мне нравятся исторические картины. Было бы интересно в них себя попробовать. Может быть еще фантастика, мистика. У нас, зачастую, снимают или психологические драмы, или лирические комедии.
Следите за новинками мира кино? Нравится прилечь на диван и посмотреть сериалы? Или такой отдых не для вас?
Очень люблю посидеть-полежать и посмотреть фильмы.
Что впечатлило за последнее время? Что могли бы посоветовать читателям?
Советовать сложно, у каждого свой вкус. Мне, например, очень понравился сериал «Чернобыль». Очень сильно сделан.
Есть ли актеры, за которыми следите и которые вас вдохновляют?
Нет. Есть, скорее, режиссёры, которые интересны. Которых хочется смотреть. Кинематограф стал более коммерческим. Для меня интересны англичане. У них есть неожиданные решения. Тот же «Шерлок» с Камбербэтчем – это было интересно.
Весомыми ли являются литература и музыка в вашей жизни?
Сейчас моя литература – это сценарии. По поводу музыки – люблю приятную музыку. Слушаю и классику, и джаз, и рок, и попсу. Но не назвал бы себя очень увлекающимся. Могу послушать с удовольствием Майкла Джексона или Фредди Меркьюри.
Как восстанавливаете силы после съемок?
Отвлекаюсь на другое занятие. Пробежка 10 км, и все – полностью восстановлен. Да, ты уставший, но отвлекся, и все у тебя хорошо.
Где любите бегать? Предпочитаете дорожку зала или на свежем воздухе?
А что по поводу путешествий? Много ли их в вашей жизни?
Я очень люблю путешествовать. По моему представлению, путешествия расширяют кругозор. Разные страны, культуры и языки. Пытаюсь минимально говорить на языке местных. Они всегда этим очень восторгаются. Еще я очень люблю подводный мир. Когда был маленький, любил смотреть программы про животных, путешественников, наблюдать за погружениями. Хотел стать географом или проводить экспедиции. Стал актером, но все еще люблю отправляться в новые неизведанные точки на карте. Обязательно смотрю животных, плаваю, изучаю рыбок под водой. Не люблю просто так лежать и загорать. Хочется что-то делать.
Смотрите заключительные серии «Родная мачеха» 2 декабря на СТБ. А также повтор – в субботу, 4 декабря, с 11:00.