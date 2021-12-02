Александр Никитин – о съемках в фильме "Родная мачеха", жизненных принципах и путешествиях

2 декабря в 20:15 на СТБ зрители увидят заключительные серии 16-серийного фильма «Родная мачеха» производства IVORY films.

Одну их главных мужских ролей в проекте «Родная мачеха» исполнил Александр Никитин. Актер эксклюзивно длярассказал о работе над сериалом, экстремальном опыте и путешествиях.

О чем для вас эта история?

Это история о выборе. Перед моим героем всегда стоит выбор: отдать предпочтение более простому пути – пути карьерного роста, или же быть честным с собой и своими принципами. Он отличается от большинства персонажей. Полюбил девушку, и он не лукавит перед ней, идет напролом и пытается добиться ее любви. Он защищает. Это настоящий мужчина. Не поддается на провокации, которые могли бы переманить его на темную сторону.

Александр Никитин и Ольга Арнтгольц / пресс-служба канала СТБ

Сталкивались ли вы с подобным выбором в жизни?

Постоянно. Выбор происходит каждый день, даже в эту секунду. Ты постоянно соизмеряешь выбор с собой, отходишь от себя. Так сделать, или же иначе. Есть общепринятые правила, а есть правила, которые выгодные тебе или еще кому-то. И ты решаешь, идти по ним, или остаться самым собой.

Насколько качества героя вам близки? Чем вы похожи?

Во-первых, мы мужского пола (улыбается). В чем-то похожи, в чем-то – нет. На этот вопрос сложно ответить, потому что с одной стороны кажется, что ты точно такой же, с другой – не всегда бы сделал так, как мой герой. Все зависит от ситуации.

Вы сказали, что он – пример настоящего мужчины. Какими качествами, по-вашему, обладает настоящий мужчина в наши дни?

На самом деле у него должно быть очень много качеств (улыбается). Он должен держать свое слово, быть защитником. Должен быть героем. Сильным, честным, принципиальным, в чем-то упертым. Но нужна и слабость. Быть открытым, любящим. Принципы жизненные должны быть у всех одинаковыми. Скажем так, Заповеди Божии стоит соблюдать.

Чем особенным вам запомнился этот проект? Возможно, были яркие локации или сцены?

Самые яркие впечатления возникли из-за того, что в 40-градусную жару я снимался в кожанке, в ботинках и джинсах. Группа ходила в шортах и футболках, а мой персонаж – байкер, он всегда в куртке (улыбается).

Актер Александр Никитин / пресс-служба канала СТБ

У вас был байкерский опыт в жизни?

Нет. Я только на съемках ездил на мотоцикле.

Насколько экстрим и скорость – это ваше?

Мне очень нравится. Экстрим – это мое.

Что экстремального пробовали?

В жизни самое экстремальное – прыжок с парашютом. На съемках – машины, мотоциклы. Однажды мой персонаж был водовозом – развозил воду на телеге с лошадкой. Мне показали, как управлять лошадью. В процессе нужно было развернуться, потому что рядом был обрыв. Это заставило поволноваться. Но лошадка была умная, она знала, куда нам нужно. Звали ее Зина (улыбается).

У меня и карьера началась с самых экстремальных съемок. В проекте «Овод» было все! Я спускался сам с Мукачевского замка. Мой герой не боялся ничего. Надо было пройти перед каретой, которая спускалась по мокрой брусчатке во Львове. Думал, что она наедет на меня. Но все прошло хорошо.

Актер Александр Никитин / пресс-служба канала СТБ

Есть амплуа, с которыми вам хотелось бы поработать?

Мне нравятся исторические картины. Было бы интересно в них себя попробовать. Может быть еще фантастика, мистика. У нас, зачастую, снимают или психологические драмы, или лирические комедии.

Следите за новинками мира кино? Нравится прилечь на диван и посмотреть сериалы? Или такой отдых не для вас?

Очень люблю посидеть-полежать и посмотреть фильмы.

Что впечатлило за последнее время? Что могли бы посоветовать читателям?

Советовать сложно, у каждого свой вкус. Мне, например, очень понравился сериал «Чернобыль». Очень сильно сделан.

Есть ли актеры, за которыми следите и которые вас вдохновляют?

Нет. Есть, скорее, режиссёры, которые интересны. Которых хочется смотреть. Кинематограф стал более коммерческим. Для меня интересны англичане. У них есть неожиданные решения. Тот же «Шерлок» с Камбербэтчем – это было интересно.

Весомыми ли являются литература и музыка в вашей жизни?

Сейчас моя литература – это сценарии. По поводу музыки – люблю приятную музыку. Слушаю и классику, и джаз, и рок, и попсу. Но не назвал бы себя очень увлекающимся. Могу послушать с удовольствием Майкла Джексона или Фредди Меркьюри.

Как восстанавливаете силы после съемок?

Отвлекаюсь на другое занятие. Пробежка 10 км, и все – полностью восстановлен. Да, ты уставший, но отвлекся, и все у тебя хорошо.

Актер Александр Никитин / пресс-служба канала СТБ

Где любите бегать? Предпочитаете дорожку зала или на свежем воздухе?

Люблю открытые локации. Если бегу по берегу реки – меня уже знают все рыбаки, здороваюсь с ними. Если по городу – можешь на людей посмотреть. Слушаешь радио, но видишь разные интересные картинки.

А что по поводу путешествий? Много ли их в вашей жизни?

Я очень люблю путешествовать. По моему представлению, путешествия расширяют кругозор. Разные страны, культуры и языки. Пытаюсь минимально говорить на языке местных. Они всегда этим очень восторгаются. Еще я очень люблю подводный мир. Когда был маленький, любил смотреть программы про животных, путешественников, наблюдать за погружениями. Хотел стать географом или проводить экспедиции. Стал актером, но все еще люблю отправляться в новые неизведанные точки на карте. Обязательно смотрю животных, плаваю, изучаю рыбок под водой. Не люблю просто так лежать и загорать. Хочется что-то делать.

Смотрите заключительные серии «Родная мачеха» 2 декабря на СТБ. А также повтор – в субботу, 4 декабря, с 11:00.