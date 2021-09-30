Юрий Фелипенко: Все тайное станет явью

Откровенное интервью с актером Юрием Фелипенко.

«Цвет страсти» превращается в «Цвет мести»! На телеканале СТБ состоялась премьера авантюрной мелодрамы автора Татьяны Гнедаш. Один из главных героев в сериале «Цвет мести» — Андрей Потапенко. Его сыграл полюбившийся зрителю талантливый украинский актер — Юрий Фелипенко. В эксклюзивном интервью Юра приоткрыл занавес на сюжетную линию нового сезона, а также рассказал, сталкивался ли с подобной сумасшедшей любовью в реальной жизни.

Что ждет зрителя в авантюрной драме «Цвет мести»?

Восторжествует справедливость. Все тайное станет явью. Во втором сезоне не только линия Потапенко важна. Мстит ли мой герой? Нет. Он так же, как и в первом сезоне, прет и доказывает справедливость.

А с какими цветами у вас ассоциируется страсть и месть?

Первый сезон, именуемый как «Цвет страсти», с белым цветом. Казалось бы, страсть – это красный. Однако белый цвет – это новое. Новые эмоции, ощущения. Ты заполняешь чистый лист новыми эмоциями. А вот месть – это темный, приглушенный. Бордовый, черный. У меня месть не ассоциируется с чем-то хорошим. Я в себе также стараюсь это чувство не развивать. Учусь вовремя отпускать негатив.

Почему продолжение названо цветом мести?

Я думаю, потому что это будет история Нади Гомонай о снисходительной мести. Она вопреки всему тому, что ей сделала София, будет стараться жить дальше. А для такой, как София, снисходительность станет местью куда страшнее.

Опишите одним предложением 2 сезон.

2 сезон будет динамичнее и с элементами экшена.

Ваш герой Андрей Потапенко – упрямый человек. А вы в жизни обладаете таким качеством?

Да. Это может проявится в моей позиции. Я могу долго спорить. Но если мне кто-то убедительно и аргументировано докажет свою позицию, то я соглашусь. Потому что мне самому интересно открыть что-то новое. Я телец, я с детства упрямый. Всегда хотел быть первым, забить первый гол, быть самым лучшим в команде. Мне это присуще. Но со временем я научился это контролировать.

То есть вы думаете, что знак зодиака определяет характер человека?

Отчасти да. У меня знакомые тельцы все упертые. Я также обратил внимание, что у меня много хороших друзей скорпионов, тельцов, львов. Все сильные знаки. И в разговоре с новым человеком могу поинтересоваться, кто он по знаку зодиака. Но безусловно, я не опираюсь на звезды при выборе партнера, товарища. Я замечаю проявления, но не углубляюсь. Мне хватает во что верить, например в предлагаемые обстоятельства.

Расскажите больше об актёрских предлагаемый обстоятельствах.

Если брать моего героя Андрея Потапенко, то он очень любит девушку, которую теряет. Это большой кусок обстоятельств, которые мне надо правильно сыграть и пережить.

Сталкивались ли вы в реальной жизни с сумасшедшей любовью, которую София испытывает к вашему герою Андрею Потапенко?

Я сталкивался скорее с нездоровым преследованием. Когда девушка приходила изо дня в день на мои спектакли и панически желала со мной отношений. Я видел ее обезумевший взгляд. Конечно, это неприятное чувство, когда к тебе испытывают интерес, на грани с маниакальным.

Вы актер положительных ролей, или вам больше импонируют негативные роли?

В отличии от театра, в кино у меня пока не было такой практики, где я играю злодеев. Я бы попробовал. Хотя вот недавно я играл “перевертыша”. Это был положительный герой, который в результате предал всех. Такие роли не чистые, но интересные.

Вам больше нравится работать в театре или кино?

Это абсолютно разные существования актера. В театре нужно давать больше энергетики. В кино — абсолютно другая технология: необходимо лучше чувствовать камеру, свет. Кино — сложнее технически: запустить дождь, упасть в реку.

Как вы относитесь к импровизации в кадре?

Для меня актерская импровизация – это крутой уровень актера. Безусловно, она должна быть уместной. Если я читаю сценарий и понимаю, что герою не хватает какой-то реплики, то я ее предлагаю. Есть сценарии, где импровизация не уместна. Например в «Крепостной». Там настолько точно и соответствующе тому времени прописан текст, что добавлять реплики точно не стоит.

Но в целом импровизировать нужно. В этом есть живой дух. Наша задача – создание этого живого духа на сцене. Но самое главное в импровизации — не выйти из своего персонажа.

Есть ли у вас табу в профессии?

Пока не сталкивался. Но мне и раздеваться не приходилось (улыбается). Я думал об этом, смог бы ли я? Думаю, смог. Чтобы не было табу, нужно всецело принять себя, свое тело, как оно есть. Оно такое и ты это не изменишь.

Бывало, что я слышал, как актеры говорили: “Снимайте меня с левого профиля, потому что правый у меня хуже”. Я это не люблю, не воспринимаю. Мне все равно с какой стороны меня снимут. Мне важно правильно существовать в своей роли, как актер.

А вы все в себе принимаете?

Я порой не воспринимаю свою нервозность. Понимаю, что это мой минус. Если же мы говорим о теле, то в этом у меня нет непринятий. Все устраивает.

В чем может появиться нервозность?

За период съемок я многому научился. Остатки моей нервозности шли от желания соответствовать ожиданиям зрителя. Нужно понимать, что я как Юра – это не герой всех кинолент.

Например, у меня сегодня первый съемочный день в сериале. Я пришел на площадку и первое время наблюдал за поведением команды. Я всегда оцениваю ситуацию, делаю вывод. Зачастую вскоре понимаю, что вот тут мой юмор зайдет и могу пошутить нелепую шутку.

А если понимаете, что команда не поймет шутку?

Пробовал, не смеялись (смеется). Но меня это не расстраивало. Я не стремился соответствовать ожиданиям.

Вы наблюдательный человек?

Вся моя профессия – это отчасти наблюдение. Помню, увидел деда, который держал ложку с оттопыренным мизинцем. Тогда я поймал себя на мысли, а почему он именно так держит эту ложку? Но вскоре я применил это в своей роли, добавив такую особенность герою.