Ольга Арнтгольц – о съемках в фильме "Родная мачеха", материнстве, спорте и бьюти-ритуалах

22 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 16-серийного фильма «Родная мачеха» производства IVORY films.

С понедельника по четверг зрители будут следить за непростой судьбой архитектора Марии Ветровой. Главную женскую роль в проекте исполнила Ольга Арнтгольц. Актриса эксклюзивно TV.UA рассказала о работе над проектом, поддержании тела в форме и любимом отдыхе.

О чем для вас эта история?

– Это история семьи. Я бы сказала, что это мелодрама с детективной линией.

Ivory Films

Расскажите о вашей героине. Кто она? Чем вы похожи?

– Моя героиня достаточно сильная и смелая. И эти качества она приобретает с течением времени и обстоятельствами, с которыми ей приходилось сталкиваться. Она безусловно любящая мать, любящая жена и женщина, которая борется за свою семью, за своих детей, за своего мужа.

Я никогда не ассоциирую героинь с собой. А когда на площадке и в команде присутствует много юмора относительно того, что происходит, ты вообще перестаешь ассоциировать персонажа с самим собой. Мне кажется, что я вообще другая.

Вы сказали о юморе… Возможно, могли бы рассказать о конкретном случае?

– Я всегда теряюсь от таких вопросов (улыбается). Могу просто сказать, что наша команда – это люди с очень смешным и здоровым чувством юмора. И чем больше мы сближались, тем больше я понимала, что с ними можно свободно шутить и не бояться, что тебя как-то не так поймут. Это очень здорово и это не так часто встречается. 4 месяца съемок были очень веселыми.

Ivory Films

Чем проект будет интересен зрителям? Как считаете, он больше вовлечет романтической или детективной составляющей?

– Мелодрама – жанр, который сам по себе подразумевает любовные переплетения, семейные страсти, конфликты, отношения. Но, при этом, здесь присутствует достаточно интересная и закрученная детективная линия. Когда я читала сценарий, до последнего не могла понять, чем закончится история. Это редкий случай. И для меня это был показатель того, что в этом проекте стоит сыграть.

Вы не так давно стали мамой в третий раз. Как удается все совмещать? Легко было выйти на работу?

– Для меня это было неожиданно. Я этого не планировала, потому что ребенку было всего 2 месяца. Более того, так сложились обстоятельства, что, к сожалению, я не смогла взять сюда детей. Буквально за пару дней выяснилось, что мне нужно вылетать. Это, конечно, было сложно. Я семейный человек, люблю свой дом, мне сложно быть далеко от семьи. Первые отлеты для меня были очень тяжелыми. Наверное, только к крайнему отлету я смогла себя настроить на то, чтобы сделать это спокойнее.

Вы в прекрасной форме. Уже начали возвращаться к спорту после родов?

– Я начала сниматься всего через два месяца после рождения ребенка, и я считаю, что мой главный спорт – это мои дети. Так как с ними, естественно, приходится вести очень активную жизнь. Хотя, помимо прочего, я люблю йогу. В связи с беременностью и родами я делала перерыв в тренировках, но сейчас могу продолжить заниматься.

А что по поводу обязательных бьюти-ритуалов?

– У меня нет никаких специальных рецептов или постоянных ритуалов. Я в этом смысле человек неорганизованный. Могу, как любая девочка, позволить себе сходить в салон. Я люблю релакс-процедуры и массажи, когда у меня есть для этого время. Никаких специальных средств я не использую.

Ivory Films

Есть ли минимальный макияж, без которого не выходите из дома?

– Нет. Я крашусь крайне редко. На работе у меня слишком много макияжа. Я нравлюсь себе без косметики. У меня нет дома тонны косметических средств. Я себя прекрасно чувствую совершенно без макияжа.

Что всегда есть в вашей сумочке? Возможно, бальзам для губ или крем для рук?

– Нет ничего сверхъестественного. То, что вы сказали, наверное, есть в сумочке каждой женщины. У меня сумочка аскетичная. Она, скорее, забита детскими конфетами.

Как любите восстанавливать силы после съемок?

– Люблю читать, если есть возможность и силы. Могу что-то посмотреть. Люблю пообщаться с родными.

Смотрите премьеру сериала «Родная мачеха» с 22 ноября, с понедельника по четверг, в 20:15 на СТБ!