Олег Маслюк рассказал, какие женщины ему по душе и как ведет себя со стервами

Актер шоу «Мамахохотала» Олег Маслюк – настоящий любимец публики. Когда Олег появляется в зале или на экране – это автоматический заряд позитива на весь день.

В шоу Олег Маслюк играет разные роли, в том числе, и женские. А в октябре в прокат вышел полнометражный фильм «Бурштинові копи» (НЛО TV, студия « Мамахохотала »), в котором Олег сыграл одну из главных ролей – сельского полицейского Богдана, который поневоле вместе с новым столичным напарником Максом (Евгений Янович) бросает вызов янтарной мафии. Мы решили расспросить Олега о его роли и о личном не забыли.

Олег, вы и ваши коллеги часто говорят, что в фильм «Бурштинові копи» среди прочего заложена важная миссия – показать полицейских отважными, но при этом живыми людьми. При этом, фильм – комедия. Как это связано?

Дело в том, что долгое время у нас в Украине милицию (тогда ещё) не любили. Впрочем, часто это бывало обоснованно. У людей сложился стереотип, что милиционеры/полицейские – это страшно и плохо. А у служителей закона, в свою очередь, было ощущение, что их не любят, и на его волне к людям они относились соответствующе – такой контртуш получился. Хотя полицейские, медики и пожарные – те три профессии, которые должны быть самыми уважаемыми и популярными. Потом случилась реформа, которая дала мощный всплеск, обновление – полицейские стали ближе к народу, начали контактировать, появилось доверие. А потом всё по новой…. Так вот, очень жаль, что в обществе не сложился «здоровый» образ полицейского. А мы в «копах» показываем их именно такими – со своими сложностями, с опасностями, но настоящими и с живыми реакциями.

Почему комедия? Юмор – инструмент светлый, как раз подходящий для «выравнивания». Но мы осознаем, что только в балансе. Когда его слишком много – это может выглядеть как высмеивание и, конечно, такое мало кому понравится. Наши копы – человечные, может, немного чудаковатые, но как в жизни.

Вашим коллегам по съемочной площадке пришлось ходить к каскадерам, заниматься в полицейской академии. Вы тоже отрабатывали трюки?

Лично я к каскадёрам не ходил. Мои трюки заключались в том, чтобы красиво «пролететь» и удачно приземлиться. Тут больше переживать надо было техникам, которые всё это организовывали. А вот в полицейской школе мы действительно занимались вместе, так как ставили перед собой задачу не показать полицейских «неумейками». Учились правильно держать пистолет, не наставлять его друг на друга, с наручниками справляться. В целом, то, что у полицейского должно быть «на автомате».

Если бы не Богдана, кого из персонажей «Бурштинових копів» вы хотели бы сыграть?

В нашем фильме настолько классный кастинг, что каждый на своем месте. Но, может быть, хотел бы сыграть барона. Человека, который спокойно понимает, что он выигрывает, не суетится и чувствует свою власть. Это было бы интересно – улыбающийся антагонист.

Все актрисы фильма говорят о вас только хорошее! Дарья Петрожицкая, Алина Паш… Как вам удалось очаровать их?

Мы ведь там не сидим каждый в своем уголке. Напротив, общаемся, шутим, веселимся – это рождает внерабочие отношения. Не понимаю, как можно снимать комедию и не веселиться – должна быть определенная атмосфера, даже если вы уже 18 часов снимаете. Если положительно настроен к людям, они, чаще всего, так же настроены в ответ!

Как думаете, кто из героинь фильма мог бы понравиться Богдану?

По образу внешнему и внутреннему – это Наталка (Лилия Цвеликова). По фильму мы с ней вместе работаем, но она «жестко» занята. Тем более, у Богдана есть любимая девушка, просто ее не показывают.

Они все прекрасны! Провокационный вопрос, но не получилось меня подловить.

Хорошо, тогда так: обращаете ли вы внимание на внешность, знакомясь с девушкой?

Конечно! Думаю, все, когда подходят к незнакомому человеку, сразу обращают внимание на внешность. Ты не подходишь к кому-то, у кого вместо лица смайлик, и только когда начинаешь общаться – смайлик исчезает. Поэтому, конечно, обращаю, но это не имеет решающего значения.

Что для вас самое привлекательное в девушке?

Ну вот опять, нет такого! Смотришь на девочку – прикольная, и всё! Целиком, в комплексе. Нельзя говорить «прикольная, потому что ты умная». Это ведь даже как-то обидно.

Пугают ли вас стервы?

Они меня совершенно не пугают, но при них я закрываюсь жестко. Ухожу в себя и свожу общение на минимум. Кому нужны эти переживания?

А как вообще ведете себя в конфликтных ситуациях?

Не скажу, что я большой драчун, но влезть я могу. Есть такое выражение, что лучше влезть, отхватит свое, зато будешь чувствовать себя прекрасно! Чем будешь себя всю жизнь грызть, что не сделал.

То есть в темном переулке с вами не страшно?

Нет. Со мной может быть страшно! Никто же не говорит, что я какой-нибудь супермен.

Какие комедии смешат Олега Маслюка?

Как-то так совпало, что я люблю трилогию «Голый пистолет» – просто кайфую! Начало третьей части– это для меня вообще супер. Кроме того, меня до сих пор радуют комедии советского союза, тут можно перечислять десятки, и это не только фильмы первого порядка, которые сразу приходят на ум. Также мне нравится комедии 90-х американские: «Проблемный ребенок», «Один дома», «Маска», «Лжец, Лжец». Да и вообще все фильмы с Джимом Керри. Возможно, это своеобразная рефлексия, скучаю по детству. И, конечно, недавно вышла классная комедия. Называется «Бурштинові копи». Сюжет – бомба, актёры – выше всяких похвал! Сходите в кино, вы ещё успеваете.