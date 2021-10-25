Звезда сериала "Место под солнцем" Таня Ратникова: Я училась на социолога и не думала, что стану актрисой

25 октября в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийного сериала «Место под солнцем».

С актрисой Татьяной Ратниковой мы встретились в одном из столичных кафе. Оказалось, что Таня по первому образованию – социолог, а об актерстве лишь мечтала в детстве. О своей героине в сериале «Место под солнцем» и моделинге, об удивительных путешествиях, родителях и мечтах – наш разговор коснулся многих важных тем.

Таня, расскажите о вашей героине в сериале «Место под солнцем». Какие у Марты ресурсы и козыри?

– Ее сильные стороны – умение адаптироваться в любых условиях, при этом всегда оставаться собой, искренней, доброй и неравнодушной. Как ни странно, но именно в семье Парфеновых она разбирается с собой и понимает, чего она действительно хочет и кто она есть. Гиперответственность сыграла с ней злую шутку: Марта всю жизнь зарабатывала для своих родных, растила брата и кормила мать, но совершенно забывала о себе, о своих желаниях и чувствах.

Почему мужчины ее обманывают?

– От неуверенности и нелюбви к себе Марта выбирала не тех мужчин, которые пользовались ее добротой, открытостью, щедростью. Благодаря этому опыту она усваивает жизненные уроки, учится, становится более уверенной в себе и зрелой. С уверенностью и пониманием, кто она есть, в жизнь Марты приходит ее мужчина, человек, который ради нее готов на все...

В одном из интервью вы сказали, что были замужем. Ваш бывший муж – тоже актер?

– Нет, он юрист. Мы были вместе с 18 лет, познакомились еще в студенчестве. Тогда я училась на социолога и даже не думала, что стану актрисой, хотя в детстве мечтала об этом. Потом какое-то время работала в рекламном агентстве, пробовала себя художником по костюмам, продюсером фотосъемок, моделью. Моделинг с 14 лет был моим хобби. Первые свои деньги я заработала, снимаясь для рекламы салона красоты. Я ездила за границу по контрактам как модель, снималась в рекламе одежды, косметики. Благодаря моделингу мне удалось посетить Японию, Корею, Мальдивы, Грузию. Это был интересный и колоссальный опыт!

Что запомнилось?

– Одна из первых моих поездок была в Японию на два месяца по контракту. Я прилетаю в совершенно другой мир, английский у меня был слабый, японского я вообще не знаю, стою в аэропорту и жду представителя, а его нет! Интернета у меня тоже нет, я пытаюсь связаться с модельным агентством – и ничего не получается! Я тогда подумала, что если я тут потеряюсь и меня никто не встретит, что я буду делать? Куда пойду и что скажу родителям? Во мне тогда очень сильно играло желание побывать в Токио любой ценой и не использовать эту возможность я просто не могла. Поэтому решила, что пока тут все не посмотрю, обратно домой не вернусь! Потом чудом и представитель нашелся, и люди вокруг оказались очень доброжелательными, все встало на свои места. Постепенно именно моделинг и привел меня к актерству: в какой-то момент я поняла, что просто сниматься в рекламе мне уже не интересно, я хочу большего… хочу говорить через свои роли, мне есть, что сказать.

Как ваши родители отреагировали, когда вы отправились в Европу сниматься в рекламе?

– Они обрадовались – ведь у меня появилась новая интересная возможность. Почему нет? Конечно, они переживали, но никогда не запрещали нам ничего, не навязывали своих амбиций и желаний. За что я искренне им очень благодарна, поэтому я стала той, кем являюсь и кем всегда хотела быть.

О чем мечтаете?

– О чистой, светлой и прекрасной любви. Вообще, я уже живу в своей мечте, благодарна Вселенной, что так у меня все сложилось. И что живу своей жизнью. Как представляю себя через 5 лет? Я успешная востребованная международная актриса, любимая жена и прекрасная мама. У меня двое детей, и я счастлива.

Записала Таня Постольникова