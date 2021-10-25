Звезда сериала "Место под солнцем" Таня Ратникова: Я училась на социолога и не думала, что стану актрисой
25 октября в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийного сериала «Место под солнцем».
Таня, расскажите о вашей героине в сериале «Место под солнцем». Какие у Марты ресурсы и козыри?
– Ее сильные стороны – умение адаптироваться в любых условиях, при этом всегда оставаться собой, искренней, доброй и неравнодушной. Как ни странно, но именно в семье Парфеновых она разбирается с собой и понимает, чего она действительно хочет и кто она есть. Гиперответственность сыграла с ней злую шутку: Марта всю жизнь зарабатывала для своих родных, растила брата и кормила мать, но совершенно забывала о себе, о своих желаниях и чувствах.
Почему мужчины ее обманывают?
– От неуверенности и нелюбви к себе Марта выбирала не тех мужчин, которые пользовались ее добротой, открытостью, щедростью. Благодаря этому опыту она усваивает жизненные уроки, учится, становится более уверенной в себе и зрелой. С уверенностью и пониманием, кто она есть, в жизнь Марты приходит ее мужчина, человек, который ради нее готов на все...
В одном из интервью вы сказали, что были замужем. Ваш бывший муж – тоже актер?
– Нет, он юрист. Мы были вместе с 18 лет, познакомились еще в студенчестве. Тогда я училась на социолога и даже не думала, что стану актрисой, хотя в детстве мечтала об этом. Потом какое-то время работала в рекламном агентстве, пробовала себя художником по костюмам, продюсером фотосъемок, моделью. Моделинг с 14 лет был моим хобби. Первые свои деньги я заработала, снимаясь для рекламы салона красоты. Я ездила за границу по контрактам как модель, снималась в рекламе одежды, косметики. Благодаря моделингу мне удалось посетить Японию, Корею, Мальдивы, Грузию. Это был интересный и колоссальный опыт!
Что запомнилось?
Как ваши родители отреагировали, когда вы отправились в Европу сниматься в рекламе?
– Они обрадовались – ведь у меня появилась новая интересная возможность. Почему нет? Конечно, они переживали, но никогда не запрещали нам ничего, не навязывали своих амбиций и желаний. За что я искренне им очень благодарна, поэтому я стала той, кем являюсь и кем всегда хотела быть.
О чем мечтаете?
– О чистой, светлой и прекрасной любви. Вообще, я уже живу в своей мечте, благодарна Вселенной, что так у меня все сложилось. И что живу своей жизнью. Как представляю себя через 5 лет? Я успешная востребованная международная актриса, любимая жена и прекрасная мама. У меня двое детей, и я счастлива.
Записала Таня Постольникова