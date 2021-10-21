Место под солнцем: ТОП-10 интересных фактов о съемках сериала

25 октября в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Место под солнцем» (FILM.UA и канал «Украина»).

Работа над сериалом

Накануне премьеры мелодрамы «Место под солнцем» , предлагаем несколько любопытных фактов о сходстве актеров, творческой группе и съемках проекта.

4 месяца длилась подготовка к съемочному периоду, 4 месяца шли съемки, 3 месяца проходил этап постпродакшна. Получается, что работа над 16-серийной мелодрамой «Место под солнцем» длилась почти год.

Актеры Екатерина Тышкевич и Андрей Фединчик

Главные герои

В сериале «Место под солнцем» 31 главный герой и более 80 второстепенных, не считая актеров эпизодов, у которых одна-две сцены. И Марта Райцина, и Парфенов, и Алексей, и Вера Федоровна, и Дмитрий, и каждый из трех десятков персонажей в определенный момент выходит на первый план.

Сходство кинородичей

По сюжету Марта и Костя Райцины – родные брат и сестра. Удивительное совпадение: актеры Татьяна Ратникова и Захар Шадрин, сыгравшие героев, внешне очень похожи, словно и впрямь родные. Более того: актриса Елена Дудич, которая сыграла их мать Раису, тоже очень похожа на своих экранных детей.

Актер Захар Шадрин

Кастинг

Все актеры проходили довольно серьезные пробы. Актрису Таню Ратникову выбрали из 50 претенденток на заглавную роль, а актер Алексей Яровенко обошел два десятка конкурентов на роль Димы Парфенова.

На этапе написания сценария создатели проекта четко знали, что в роли следователя Санникова будет сниматься актер Павел Вишняков, поэтому никого другого и не искали.

Актриса Наталья Кленина первоначально пробовалась на роль Раисы, матери Марты, но в итоге сыграла Лидочку, домработницу Парфеновых.

Актер Павел Вишняков

Две свадьбы, три аварии и одни похороны

В новом проекте будет все – и свадьбы, и драки, и аварии, и даже похороны. Сцены свадеб получились самыми многолюдными и долгими по времени съемок. К тому же приходилось раньше начинать подготовку к съемкам, чтобы успеть всех загримировать, причесать и нарядить.

В сериале также есть три аварии, в которых главные герои едва не погибают. Сопостановщиком трюков выступила режиссер Чеботарева, все идеи на гонках также принадлежат ей.

Актер Алексей Яровенко

О дублерах

На проекте работали дублеры. Вместо актера Алексея Яровенко за рулем гоночного авто сидел профессиональный гонщик: такая машина требует специальных навыков в управлении. Также гонщик выполнял все трюки.

Героиня Вера Федоровна в прошлом – пианистка, она часто садится за рояль и играет для себя. Вместо актрисы Елены Шевченко на рояли играет профессиональный музыкант.

Актриса Елена Шевченко

Костюмы и наряды

Съемки сериала пришлись на весенний локдаун, когда внезапно закрылись все магазины. Поэтому многим персонажам пришлось создавать гардероб и шить костюмы в кратчайшие сроки! Для героини Веры Федоровны за ночь пошили три платья, и последние примерки уже проходили на площадке.

Свадебные платья для героинь тоже шили, они получились очень красивыми. Сцены примерки платьев снимали в одном из дорогих столичных салонов – и даже хозяйка магазина оценила эксклюзивность нарядов.

Актриса Татьяна Ратникова

Киносемья

Для режиссера Алины Чеботаревой этот проект стал 22-м по счету. В последние четыре года она работает с оператором Константином Воробьевым: сериал «Место под солнцем» стал их общим 7-м проектом.

Также режиссер рассказала, что 70% съемочной группы – команда, с которой Алина работает из проекта в проект.

Режиссер Алина Чеботарева и актер Алексей Яровенко

О непредвиденном

На съемках сериала иногда и погода помогала: солнце светило, пока длилась команда «Мотор!». Но как только группа заканчивала сцену, начинался проливной дождь.

Одна из смен проходила в поле, где не было ни единого дерева, а температура воздуха доходила до +43С. Уже к середине дня у группы практически закончилась вода, а предстояли еще и съемки с поджогом авто. Смена оказалась одной из самых сложных, но группа достойно справилась со всеми трудностями.

Актриса Екатерина Тышкевич

Трюки без каскадеров

Некоторые непростые сцены в фильме сняты без участия каскадеров. Когда снимали сцену падения одной из главных героинь с балкона, режиссеру Алине Чеботаревой пришлось вспомнить и применить все хитрости и тонкости, которым она когда-то училась. Мастерство актрисы Ольги Голдыс с ее прекрасной пластикой, слаженная работа двух человек из группы, плюс несколько гимнастических матов – и кадры получились очень достойными!