Место под солнцем: ТОП-10 интересных фактов о съемках сериала
25 октября в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Место под солнцем» (FILM.UA и канал «Украина»).
Работа над сериалом
4 месяца длилась подготовка к съемочному периоду, 4 месяца шли съемки, 3 месяца проходил этап постпродакшна. Получается, что работа над 16-серийной мелодрамой «Место под солнцем» длилась почти год.
Главные герои
В сериале «Место под солнцем» 31 главный герой и более 80 второстепенных, не считая актеров эпизодов, у которых одна-две сцены. И Марта Райцина, и Парфенов, и Алексей, и Вера Федоровна, и Дмитрий, и каждый из трех десятков персонажей в определенный момент выходит на первый план.
Сходство кинородичей
По сюжету Марта и Костя Райцины – родные брат и сестра. Удивительное совпадение: актеры Татьяна Ратникова и Захар Шадрин, сыгравшие героев, внешне очень похожи, словно и впрямь родные. Более того: актриса Елена Дудич, которая сыграла их мать Раису, тоже очень похожа на своих экранных детей.
Кастинг
На этапе написания сценария создатели проекта четко знали, что в роли следователя Санникова будет сниматься актер Павел Вишняков, поэтому никого другого и не искали.
Актриса Наталья Кленина первоначально пробовалась на роль Раисы, матери Марты, но в итоге сыграла Лидочку, домработницу Парфеновых.
Две свадьбы, три аварии и одни похороны
В новом проекте будет все – и свадьбы, и драки, и аварии, и даже похороны. Сцены свадеб получились самыми многолюдными и долгими по времени съемок. К тому же приходилось раньше начинать подготовку к съемкам, чтобы успеть всех загримировать, причесать и нарядить.
В сериале также есть три аварии, в которых главные герои едва не погибают. Сопостановщиком трюков выступила режиссер Чеботарева, все идеи на гонках также принадлежат ей.
О дублерах
На проекте работали дублеры. Вместо актера Алексея Яровенко за рулем гоночного авто сидел профессиональный гонщик: такая машина требует специальных навыков в управлении. Также гонщик выполнял все трюки.
Героиня Вера Федоровна в прошлом – пианистка, она часто садится за рояль и играет для себя. Вместо актрисы Елены Шевченко на рояли играет профессиональный музыкант.
Костюмы и наряды
Свадебные платья для героинь тоже шили, они получились очень красивыми. Сцены примерки платьев снимали в одном из дорогих столичных салонов – и даже хозяйка магазина оценила эксклюзивность нарядов.
Киносемья
Для режиссера Алины Чеботаревой этот проект стал 22-м по счету. В последние четыре года она работает с оператором Константином Воробьевым: сериал «Место под солнцем» стал их общим 7-м проектом.
Также режиссер рассказала, что 70% съемочной группы – команда, с которой Алина работает из проекта в проект.
О непредвиденном
На съемках сериала иногда и погода помогала: солнце светило, пока длилась команда «Мотор!». Но как только группа заканчивала сцену, начинался проливной дождь.
Одна из смен проходила в поле, где не было ни единого дерева, а температура воздуха доходила до +43С. Уже к середине дня у группы практически закончилась вода, а предстояли еще и съемки с поджогом авто. Смена оказалась одной из самых сложных, но группа достойно справилась со всеми трудностями.
Трюки без каскадеров
Некоторые непростые сцены в фильме сняты без участия каскадеров. Когда снимали сцену падения одной из главных героинь с балкона, режиссеру Алине Чеботаревой пришлось вспомнить и применить все хитрости и тонкости, которым она когда-то училась. Мастерство актрисы Ольги Голдыс с ее прекрасной пластикой, слаженная работа двух человек из группы, плюс несколько гимнастических матов – и кадры получились очень достойными!