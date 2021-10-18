25 октября в 21:00 в эфире канала «Украина» состоится премьера 16-серийной остросюжетной мелодрамы «Место под солнцем» производства компании FILM.UA Group.

Предательство любимого человека разделило жизнь главной героини сериала «Место под солнцем» Марты, девушки из провинциального городка, на ДО и ПОСЛЕ. Ее несправедливо обвиняют в убийстве, и она вынуждена бежать из родного города.

Случайное знакомство с Дмитрием приводит Марту в столицу, в богатый дом его отца – кандидата в столичные мэры Игоря Парфенова.

Марта для меня – флакончик с сывороткой правды, – сказала актриса Татьяна Ратникова о своей героине. – Она попадает к грешникам и невинно, нечаянно раскрывает их тайны. Надев на себя маску, она пришла, чтобы снять ее с других. Марта проходит путь к себе через страсти, любовь и интриги.

Каждый из членов благополучной, на первый взгляд, семьи прячет собственные скелеты в шкафу. А Марта, вынужденная жить в этом доме под чужим именем, неожиданно окажется в центре большой и серьезной игры, в которой замешаны деньги, сведение личных счетов, а также финансовые аферы и, конечно же, человеческие страсти.

Я играю банкира Волкова, который проворачивает через банк с главным героем его темные денежные аферы, – поделился актер Андрей Фединчик. – Естественно, что для моего персонажа самое важное – добиться цели. Причем средства не имеют значения. Он идет напролом и этим нравится мне как персонаж, над которым любопытно работать. Негодяев всегда интереснее играть».

Место под солнцем: канал Украина покажет премьеру остросюжетной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

В доме кандидата в столичные мэры Марта знакомится с пасынком Парфенова. У Алексея непростая судьба, он уже давно ведет скрытую войну с главой семейства.

На пути Алексея встречается много препятствий, которые он преодолевает. А вот достойно или нет – это уже решать зрителям, – сказал актер Кирилл Кузнецов, сыгравший пасынка главного героя. – Мне очень интересно «копаться» в персонаже, искать что-то общее с ним и в чем-то не соглашаться.

Место под солнцем: канал Украина покажет премьеру остросюжетной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

Герои картины, в сюжете которой есть элементы криминальной драмы, оказываются перед сложным выбором, но в конечном счете каждый получает то, что заслуживает.

Можно сказать, что наш фильм о том, сколько всего происходит в пределах одной семьи: тут и любовь, и поддержка, и предательства, и тайны, и недоверие к самым близким, и обманы, и жажда власти, – сказала режиссер картины Алина Чеботарева. – В этой истории нет четкого разделения на хороших и плохих, у каждого есть свои темные пятна.

В сериале роли сыграли такие актеры: Татьяна Ратникова, Алексей Яровенко, Кирилл Кузнецов, Павел Вишняков, Ольга Голдыс, Елена Шевченко, Виктор Сарайкин, Дмитрий Сова, Екатерина Тышкевич, Дарья Трегубова, Надежда Хильская, Сергей Дзялык, Ева Шевченко-Головко, Захар Шадрин, Андрей Фединчик, Светлана Зельбет, Елена Турбал, Наталья Кленина, Елена Дудич, Анастасия Король.

Напомним,