Место под солнцем: канал Украина покажет премьеру остросюжетной мелодрамы
25 октября в 21:00 в эфире канала «Украина» состоится премьера 16-серийной остросюжетной мелодрамы «Место под солнцем» производства компании FILM.UA Group.
Случайное знакомство с Дмитрием приводит Марту в столицу, в богатый дом его отца – кандидата в столичные мэры Игоря Парфенова.
Марта для меня – флакончик с сывороткой правды, – сказала актриса Татьяна Ратникова о своей героине. – Она попадает к грешникам и невинно, нечаянно раскрывает их тайны. Надев на себя маску, она пришла, чтобы снять ее с других. Марта проходит путь к себе через страсти, любовь и интриги.
Каждый из членов благополучной, на первый взгляд, семьи прячет собственные скелеты в шкафу. А Марта, вынужденная жить в этом доме под чужим именем, неожиданно окажется в центре большой и серьезной игры, в которой замешаны деньги, сведение личных счетов, а также финансовые аферы и, конечно же, человеческие страсти.
Я играю банкира Волкова, который проворачивает через банк с главным героем его темные денежные аферы, – поделился актер Андрей Фединчик. – Естественно, что для моего персонажа самое важное – добиться цели. Причем средства не имеют значения. Он идет напролом и этим нравится мне как персонаж, над которым любопытно работать. Негодяев всегда интереснее играть».
На пути Алексея встречается много препятствий, которые он преодолевает. А вот достойно или нет – это уже решать зрителям, – сказал актер Кирилл Кузнецов, сыгравший пасынка главного героя. – Мне очень интересно «копаться» в персонаже, искать что-то общее с ним и в чем-то не соглашаться.
Можно сказать, что наш фильм о том, сколько всего происходит в пределах одной семьи: тут и любовь, и поддержка, и предательства, и тайны, и недоверие к самым близким, и обманы, и жажда власти, – сказала режиссер картины Алина Чеботарева. – В этой истории нет четкого разделения на хороших и плохих, у каждого есть свои темные пятна.
Напомним,