Медное колечко: канал Украина снимает новую 4-серийную мелодраму
В Киеве идут съемки новой четырехсерийной мелодрамы «Медное колечко», которое вскоре выйдет на канале Украина.
Наш фильм о любви – сильной, настоящей, о чувстве, которому не страшны ни годы разлуки, ни чужие интриги. Всем героям этой истории предстоит пройти свой путь: кто-то преодолеет тяжелейшие испытания и станет сильнее, а кто-то, напротив, все потеряет… – интригует режиссер-постановщик Александр Буденный.
Исполнитель главной роли – актер Дмитрий Белякин – рассказал о своем герое.
Мой персонаж Роман – человек со стержнем, он пытается наладить свою жизнь, несмотря на страх и отчаяние. Знаете, у меня был друг, который из-за перелома позвоночника полгода был прикован к кровати, я навещал его, видел, каково это. В итоге он встал на ноги – это требует и воли, и усилий, и большого желания жить.
Роль Петра, приятеля влюбленных Романа и Веры, человека очень неоднозначного, сыграет актер Руслан Корнеков:
Мне в роли Петра комфортно, я просто обожаю играть непростых парней! В нем столько всего – и плохого, и хорошего.
В картине также снимаются актеры Александра Сизоненко, Юлия Амелькина, Влад Писаренко, Тамара Морозова, Светлана Зельбет и другие.
Режиссер-постановщик: Александр Буденный. Оператор-постановщик: Константин Лобода. Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Марина Хрипунова, Ирина Босова, Елена Малкова, Юлия Мищенко. Авторы сценария: Марк Шпарбер, Татьяна Кабзистая. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.