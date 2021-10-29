Лянка Грыу – о сериале «Любовь без тормозов», переезд и собственные фильмы

На СТБ вышли заключительные серии мелодрамы «Любовь без тормозов». Главную женскую роль в проекте исполнила Лянка Грыу.

Актриса эксклюзивно рассказала о том, как работала над проектом, о переломном моменте в жизни, вдохновении и путешествиях.

О чем эта история лично для вас?

Лично для меня эта история про поиск правды для самого себя. Потому что два главных героя врываются в сериал в переломный момент, когда все предыдущее в жизни оказалось иллюзией. В течение 16 серий мы раскрываем героев с их истинными чувствами и желаниями, понимаем, чего бы они хотели и куда бы двигались дальше. Герои наконец встречают свою настоящую любовь. Не ту картинку, которая считалась красивой, правильной и идеальной, а чувства, по-настоящему делающие их живыми. Два взрослых человека понимают, что раньше они не жили, и начинают путь к самим себе за счет отношения друг к другу.

В вашей жизни были переломные моменты, которые разделили ее на «до» и «после»?

Мне кажется, у каждого человека такие события происходят. Для меня это, наверное, переезд за границу. Это был большой шаг, потому что мир становится шире, ты познаешь другую культуру, себя в другом обществе. Переезд стал переломным моментом, но очень позитивным и интересным. В том смысле, что для кого-то такие ситуации бывают трагичными, как для героев сериала, для меня же это открытие новых возможностей.

На съемках сериала «Любовь без тормозов» / пресс-служба канала СТБ

Насколько вы близки с вашей героиней Кирой?

Кира – человек очень сломленный, трогательный и ранимый. Человек, принесший себя в жертву ради людей, которых любит, – своей матери и дочери. Она для меня трагический персонаж, который благодаря пережитым трудностям не стал сильнее, а стал еще более беззащитным и покорным. На протяжении истории мы увидим, как она возвращает себе свою силу и отказывается быть жертвой ситуации. Она решает, что все-таки надо начать жить. И надо начать жить с того, чтобы рассказать правду. Мы с ней очень разные. Мне сложно было найти в себе этого персонажа, но очень интересно.

Были еще какие-то сложности в подготовке к роли?

Некоторые сцены мне давались тяжело именно за счет того, что я знаю, как я бы поступила в такой ситуации, а она делает совершенно иначе. По своей органике и природе я бы бросилась на амбразуру за своих близких. Кира же берет на себя всю боль. Это сложно. Мне постоянно хотелось, чтобы она боролась, чтобы дала отпор. Кира же будто залечивает другого человека, вместо того, чтобы защитить себя. Потом я поняла ее, но для меня это было большим открытием. Это женщина глубокой славянской души, которая способна на такое милосердие. В работе над персонажем сложно было балансировать. Не делать ее слабой и бесхарактерной, чтобы зрителю было интересно. И в это же время, чтобы не надоедало, что она достаточно меланхолична.

На съемках сериала «Любовь без тормозов» / пресс-служба канала СТБ

Главное место в сериале отведено любви. Любовь – что это, по-вашему? Отключаете ли вы свои тормоза, пребывая в этом состоянии?

Мне кажется, любовь разная, есть ее разные стадии. Соответственно, мы можем ее определять по-разному. Первое чувство, которое только возникает, конечно, всегда без тормозов. Оно является очень спонтанным и ярким, потому что иначе, если это идет от головы и взвешенно, это уже не любовь. Чувства, которые только вспыхивают, они как пожар. Безусловно, в дальнейшем любовь преображается. Она становится балансом, сосудом уюта и взаимопонимания, дружбы и многих качеств, которые люди приобретают, прожив годы вместе. Наша история показывает, наверное, ту первую искру, которая практически сразу возникла между главными героями. Они совершенно не могут контролировать это процесс, притягиваясь друг к другу снова и снова. Даже отрицая эти чувства, они не могут им противостоять. Поэтому да, без тормозов. Потому что как не дави на этот тормоз, машина будет мчаться. Мне кажется, у нас с Антоном получилась эта история. Он очень талантливый актер и замечательный друг, партнер и товарищ. С ним легко и интересно искать иногда парадоксальные проявления в сценах. Наши герои часто балансируют между «люблю» и «ненавижу». Он азартный в этом смысле актер. Это приятная неожиданность. Мы в первый раз работаем вместе.

Были сцены, которые запомнились больше остальных?

Одна из самых визуально интересных и важных сцен для меня – когда Кира надевает роскошное платье любовницы своего мужа, уже погибшей женщины, и идет танцевать в ночной клуб. Для героини это несвойственно, она очень спокойная и тихая женщина. Пойти в клуб, напиться и танцевать, потеряв контакт с реальностью – это интересный для нее поворот, она прорывает в себе эту боль. Каждый скорбит по-своему, но моя героиня практически никак не реагирует на смерть мужа или на информацию о его изменах. Все большие удары она берет на себя, никогда эмоционально не реагирует на них. Она всегда одета с иголочки, она всегда в порядке. И это очень страшно. Потому что такие люди копят в себе боль. И в какой-то момент нам нужно было найти выход ее эмоциям. Мне кажется, сцена, когда она танцует в покрытом стразами платье, рыдает и думает о том, кем была та женщина, почему она захватила сердце ее мужа – это такой поиск себя и странный способ горевать. Это было ярким и нетипичным проявлением героини для наших сериалов и фильмов.

На съемках сериала «Любовь без тормозов» / пресс-служба канала СТБ

Вы пробуете себя в качестве режиссера. Это поиск себя, эксперимент или серьезные планы на будущее?

Последние несколько лет у меня созрело решение, что хотелось бы двигаться в сторону режиссуры. Фильм, который я сняла, уже попал на три кинофестиваля. Один – в Нью-Йорке, второй – в Лос-Анджелесе и еще один – в Париже. Эта история была написана год назад мной. Для меня режиссура – это авторское высказывание. Я буду продолжать писать и снимать. Но не исключаю, что возьму проекты, написанные другими сценаристами. Вижу в режиссуре большой потенциал для себя, как профессионала. Потому что занимаюсь кино уже 27 лет своей жизни, из 33-х. Я действительно люблю эту работу, профессию и процесс. Знаю его вдоль и в поперек, и, конечно, хотелось бы расширяться. Я обожаю актерство, но все равно понимаю, что эта профессия – не вечна. Не хочу цепляться за какие-то роли, если, например, с возрастом работы будет меньше. Я постепенно ухожу в параллельную профессию и продолжаю работать на любимой площадке. Для меня это та же стезя, но под другим углом, и я вижу в этом потенциал. Хочется рассказывать свои истории и у меня есть такая возможность, поэтому совершенно этого не боюсь. Наоборот, двигаюсь вперед.

Планируете играть в своих фильмах?

Нет. Мне кажется, это очень сложно. По крайней мере пока не могу себе этого представить. Потому что, когда ты режиссер, сознание находится в другом состоянии, абсолютно собранном и рациональном. Если ты актер, то подвластен эмоциям. Ты чувствительный и гибкий к тому, что говорит режиссёр, партнер. А режиссер, наоборот, держит всю площадку. Он должен быть лидером, контролировать процесс, иметь ответы на вопросы для всех департаментов. Это совершенно разные состояния и сферы, поэтому для меня было бы сложно переключаться. Хотя я знаю прекрасные примеры людей, которые были и режиссерами, и актерами в своих фильмах.

На съемках сериала «Любовь без тормозов» / пресс-служба канала СТБ

Как вдохновляетесь на написание историй? Это личные переживания?

Конечно, во многом истории базируются на моих личных переживаниях, вопросах, которые я себе задаю по жизни. Часто вдохновляюсь образами. Например, вижу какую-то ситуацию и пытаюсь раскрутить ее, понять, что было «до», что – «после». Видим, например, пару на улице, которая ругается, или которая встретилась в аэропорту. Мы можем выстроить в голове их предполагаемую историю, тем самым тренировать свой мозг на произведение фантазий. Все мои фильмы будут так или иначе о любви. О любви к себе, о любви к жизни, к мужчине, к ребенку. Они все будут основаны на эмоциональной базе. Я вряд ли решу снимать хорроры или боевики. Для меня фильм – это визуальная поэзия.

Как любите отдыхать? Что помогает перезагрузиться?

Путешествия – это обязательно. Отдых у меня должен быть всегда достаточно активным. Я человек, который любит сесть в машину с рюкзаком, ехать и смотреть, не особо планировать, не забивать день экскурсиями. Люблю все самостоятельно. Без группы и организации. Есть настроение – поехали и посмотрели, нет – сделали что-то другое. Я очень люблю музеи. Особое наслаждение – выйти после музея и прогуляться, подышать воздухом, пройтись по улочкам, поехать в соседний город. Люблю, когда никуда не надо торопиться, но при этом двигаться вперед. Лежать на пляже – меня это утомляет. Дольше двух-трех дней не могу, мне нужно движение.

Я не очень люблю вставать в 7 утра, сразу бежать, чтобы первой занять очередь в музеи Ватикана. Для меня лучше выспаться, выпить чашку кофе, пройтись и, грубо говоря, если нет настроения, не идти в Ватикан. Даже если планировалось. Еще я очень люблю аэропорты. Как только захожу, сразу чувствую себя комфортно. Это уже начало путешествия и предвкушение приключения, чего-то нового. Я никогда не боюсь опоздать на самолет, не переживаю из-за состыковок на рейсы. У меня всегда все очень спокойно и легко происходит. Потому что я люблю путешествия. Сразу ощущаю, что я уже на волне и все будет хорошо.

Актриса Лянка Грыу / пресс-служба канала СТБ

В остальном по жизни у вас такие же правила? Воспринимаете все спокойно и легко?

Не совсем. Я могу нервничать. Особенно, когда прохожу пробы. Всегда испытываю сильный стресс при подготовке. Я очень комфортно чувствую себя на съемочной площадке, но нервничаю, когда это пробы. Поэтому, сколько бы я ни работала, сколько бы лет ни снималась, это всегда волнительно. И безусловно я нервничаю по другим причинам. Бывает. Благо всегда есть рядом люди, которые меня знают и помогают разложить по полочкам, чтобы я не наваливала на себя все проблемы и не паниковала по этому поводу. Для меня это девиз. Надо решать проблемы по мере их поступления, маленькими шажками. Сегодня, завтра, послезавтра, а дальше – будем решать позже. Я человек эмоциональный, поэтому бывает по-разному.

Вы отлично выглядите. Какие бьюти-ритуалы являются для вас основными?

Из обязательных моментов – я всегда стараюсь ходить на массаж. Потому что большое количество времени провожу на каблуках, часто мерзну, могу сниматься в летнем платье зимой. Постоянный холод, стресс, мышцы напряжены. И если не делать массаж, мое тело отказывается включаться в процесс работы. Это для меня, в том числе, и психологическая помощь. Раз в неделю-две стараюсь посещать косметолога. Потому что такое количество косметики, которое я наношу на лицо во время съемок, не наношу никогда и нигде. Конечно, кожа очень устает от постоянной пудры, тона. В жизни я практически не крашусь.

Актриса Лянка Грыу / пресс-служба канала СТБ

Как относитесь к украшениям? Как и в косметике, предпочитаете минимализм?

Я очень редко ношу ювелирку. Люблю авторские украшения, серьги, серебряные кольца. Наверное, только на ковровую дорожку надела бы бриллианты.

Мы как-то обсуждали с моими знакомыми, что некоторые женщины любят, чтобы им дарили дорогие украшения. Мне один раз подарили набор селекционных чаев в красивой коробке с бантом. Я очень люблю пить чай. Мне показалось, что это очень здорово, мило и тепло. Очень персонально. Вот человек знает, что я люблю чай, и мне в подарок дарит его. Мне нравятся такие моменты. Когда люди не просто дарят дорогую вещь, а когда они слышат и подбирают подарки под человека. Это очень здорово.

Браслеты, подвески – это все красиво, но мне кажется, что в этом души нет. Такие вещи стоит дарить человеку в серьезных отношениях. Когда же пара только начинает встречаться, по моему мнению, дарить дорогие украшения – плохой вкус. На рождение ребенка, на годовщину свадьбы – да, это памятно. А по началу отношений важно друг друга узнать. Маленькие сигналы о том, что кто любит – это важно. Если ты обронил слово о том, какие цветы тебе нравятся, какой аромат… И потом ты получаешь такой подарок – это гораздо ценнее, потому что понимаешь, что тебя слышат.

Смотрите повтор заключительных серий мелодрамы «Любовь без тормозов» – в субботу, с 11:00 на СТБ!