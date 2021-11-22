Родная мачеха: на СТБ - премьера сериала с Ольгой Арнтгольц
22 ноября на СТБ состоится премьера 16-серийного фильма «Родная мачеха». С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за непростой судьбой архитектора Марии Ветровой.
На долю главной героини Марии, роль которой исполняет Ольга Арнтгольц, выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться. Именно эти сценарные ходы и привлекли Ольгу в работе над ролью.
Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! – признается Ольга. – Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но, все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи – для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала «Родная мачеха» я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм.