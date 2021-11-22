Родная мачеха: на СТБ - премьера сериала с Ольгой Арнтгольц

22 ноября на СТБ состоится премьера 16-серийного фильма «Родная мачеха». С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за непростой судьбой архитектора Марии Ветровой.

По сюжету размеренная семейная жизнь дизайнера-архитектора Марии Ветровой неожиданно превращается в сущий ад. Ее обвиняют в заказном убийстве собственного мужа. И хотя ее вина не доказана, девушку арестовывают. Позднее ее отпускают под залог, но Марию ждет череда новых проблем. Свекровь выгоняет ее из дома. Только дети и отец верят в то, что она не совершала преступления. После смерти отца, лишившись его поддержки и влиятельных связей, Мария пытается сбежать от полиции в соседний город к тете, чтобы разобраться, кто же мог так ее подставить. Но по дороге автобус, в котором она ехала, попадает в серьезную аварию…

На долю главной героини Марии, роль которой исполняет Ольга Арнтгольц, выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться. Именно эти сценарные ходы и привлекли Ольгу в работе над ролью.

Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! – признается Ольга. – Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но, все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи – для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала «Родная мачеха» я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм.