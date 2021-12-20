Адская кухня: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2021)

20 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2021)
Адская кухня: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2021)
пресс-служба Нового канала

20 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск реалити Адская кухня. 16 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 16 выпуске реалити Адская кухня: Пятнадцать недель на реалити и финальный ужин в телересторане позади. На очереди объявления имени победителя первого сезона «Адской кухни». Кто им станет – молодой кулинар Александр Громлюк или опытный повар Юрий Диденко? Это зрители узнают в 16 эпизоде «Адской кухни», а также смогут заглянуть за кулисы реалити, увидеть быт участников вне камер и проникнуться духом «Адской кухни».

16 выпуск реалити Адская кухня смотрите 20 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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