Адская кухня: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2021)
20 декабря 2021 06:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2021)
пресс-служба Нового канала
20 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 16 выпуск реалити Адская кухня. 16 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 16 выпуске реалити Адская кухня
: Пятнадцать недель на реалити и финальный ужин в телересторане позади. На очереди объявления имени победителя первого сезона «Адской кухни». Кто им станет – молодой кулинар Александр Громлюк или опытный повар Юрий Диденко? Это зрители узнают в 16 эпизоде «Адской кухни», а также смогут заглянуть за кулисы реалити, увидеть быт участников вне камер и проникнуться духом «Адской кухни».
16 выпуск реалити Адская кухня смотрите 20 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.