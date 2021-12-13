Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021

Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021

13 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск реалити Адская кухня. Кто покинул проект в 15 выпуске от 13.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Перед финальным ужином в телересторане реалити «Адская кухня» (Новый канал) Шеф Алекс Якутов дал участникам задание, которое должно было определить, кто наденет золотой китель и попадет в суперфинал.

Повара должны были заранее разработать авторское меню в стиле современной украинской кухни из разных регионов. Чтобы презентовать свои дегустационные сеты, у них было полтора часа. А чтобы участники все успели, Шеф пригласил особых помощников. К Яне Беденко приехали жених и мама, к Саше Громлюку – бывшая девушка и мама, к Юре Диденко – мама.

Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Они должны были распределить работу так, чтобы их родные помогли им быстро справиться с заданием, – говорит Шеф.

Кто-то просил сделать элементарные вещи, например, начистить картошку, а кто-то готовил полноценные блюда.

Мой жених не умеет готовить, – рассказывает Яна. – Поэтому он отделял у грибов шляпки от ножек. Даже задумалась, что он ел, пока я была на «Адской кухне».

Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Однако именно Яна быстрее всех закончила готовить дегустационный сет из пяти позиций: два салата, две закуски и десерт. Пробовали блюда мамы участников, а Шеф определял, чьи войдут в меню финального ужина. И кто покинет шоу в шаге от финала.

Наблюдая, как участники готовили, я сделал один вывод – каждый из них очень вырос на «Адской кухне». Это было заметно по подаваемым блюдам – делится Алекс. – Каждое из них оценивал по пятибалльной шкале. К сожалению, у Яны Беденко блюда оказались слабее, чем у Саши и Юры.

Адская кухня: кто покинул шоу в 15 выпуске от 13.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Она покинула реалити «Адская кухня», а парни надели золотые кители и приготовили финальный ужин. Гости попробовали и выставили свои баллы каждому участнику. А вот кто стал победителем, узнаете уже в следующий понедельник в 19:00 в реалити «Адская кухня» на Новом канале.

Напомним,