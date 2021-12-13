Адская кухня: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2021)
13 декабря 2021 06:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2021)
пресс-служба Нового канала
13 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск реалити Адская кухня. 15 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 15 выпуске реалити Адская кухня
: Кажется, совсем недавно только началось масштабное сражение поваров, и вот он – гранд-финал! Двое поваров будут кормить гостей на финальном ужине в телересторане «Адской кухни». Но перед этим их ждут заключительные испытания, ведь сейчас осталось трое участников. Кто из них оставит проект в шаге от финала, так и не получив золотой китель?
15 выпуск реалити Адская кухня смотрите 13 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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