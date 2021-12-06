Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
6 декабря 2021 23:10
Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Пенне – макаронные изделия в виде трубочек со скошенными срезами длиной до 15 см. Как дома быстро и вкусно приготовить пасту пенне – читайте в нашем материале рецепт от Алекса Якутова.
Алекс Якутов.
Ингредиенты:
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Розмарин – 1 веточка
- Лавровый лист – 1 шт.
- Филе анчоуса – 3 шт.
- Артишок – 2 шт.
- Грибы опята – 300 г
- Петрушка – 1 ст. л.
- Паста пенне – 300 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сыр пармезан – 100 г
- Сыр страчателла – 100 г
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- На маленьком огне обжарьте чеснок, розмарин, лавровый лист и анчоусы. Затем добавьте грибы, артишоки, петрушку и масло.
- Отварите пасту до состояния al dente. Добавьте к предыдущим ингредиентам и налейте 100 мл воды, в которой варилась паста.
- Все помешивайте 1-2 минуты. Затем посыпьте пармезаном и страчателлой.
Напомним,