Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова пресс-служба Нового канала

Пенне – макаронные изделия в виде трубочек со скошенными срезами длиной до 15 см. Как дома быстро и вкусно приготовить пасту пенне – читайте в нашем материале рецепт от Алекса Якутова.