Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова

6 декабря 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
Паста пенне с грибами: рецепт на скорую руку от Адского Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Пенне – макаронные изделия в виде трубочек со скошенными срезами длиной до 15 см. Как дома быстро и вкусно приготовить пасту пенне – читайте в нашем материале рецепт от Алекса Якутова.

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Для быстрого и сытного обеда всегда подойдут макаронные изделия. К примеру, пенне с грибами готовится недолго, получается вкусным, и вы насытитесь до ужина. А еще блюдо очень быстро готовится. Рецептом делится Шеф реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты:

  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Розмарин – 1 веточка
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Филе анчоуса – 3 шт.
  • Артишок – 2 шт.
  • Грибы опята – 300 г
  • Петрушка – 1 ст. л.
  • Паста пенне – 300 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сыр пармезан – 100 г
  • Сыр страчателла – 100 г
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. На маленьком огне обжарьте чеснок, розмарин, лавровый лист и анчоусы. Затем добавьте грибы, артишоки, петрушку и масло.
  2. Отварите пасту до состояния al dente. Добавьте к предыдущим ингредиентам и налейте 100 мл воды, в которой варилась паста.
  3. Все помешивайте 1-2 минуты. Затем посыпьте пармезаном и страчателлой.

Напомним,

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